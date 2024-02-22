Под Марьинкой отбили 31 атаку войск РФ, поражены средства ПВО и наземная станция управления оккупантов – Генштаб

Украинские военные отбили под Марьинкой на Донетчине тридцать одну атаку российских войск. Кроме того, поражены средства ПВО оккупанта и наземная станция управления.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Но, несмотря на значительные потери, агрессор не отказывается от планов полной оккупации Украины.

"Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. В течение суток произошло 84 боевых столкновения", - подчеркивают в Генштабе.

В общей сложности агрессор нанес 50 авиационных ударов и осуществил восемьдесят обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Оперативная обстановка:

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области и Искрисковщина, Середина-Буда, Рясное, Поповка Сумской области.

В Купянском направлении враг предпринял четыре попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области. Там россияне пытались прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Раздоловка и Веселое Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населённых пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Торецк. Там враг пытался улучшить свое тактическое положение. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов в Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены семь атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тоненькое. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около двадцати населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковиевка, Новомихайловка. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались три населенных пункта Донецкой области.

На Новопавловском направлении отражены две атаки врага в районе населенного пункта Золотая Нива. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское.

На Запорожском направлении силами обороны отражены четыре атаки противника западнее Вербового и в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты две попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 5 населенным пунктам, среди них город Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитным ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и наземной станции управления БПЛА противника.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские кафиры атаковали Украину, применив 10 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 8 ударных БПЛА были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в начале января 2024 года Иран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности. Продажи оружия в Москве являются частью усилий Тегерана по получению доходов для поддержки своей экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодняшний день Россия покупает ракеты и другое вооружение также в Северной Корее, а затем использует их для обстрелов Украины. За это ЕС предложил ввести ограничения против КНДР, хотя аналитики уже предполагают, что санкции будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!