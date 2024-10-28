Не поехала на осенние каникулы с классом и погибла: в Киеве российский дрон влетел в детскую комнату многоэтажки и убил школьницу

Погибшая 15-летняя Мария Трояновская могла на школьных каникулах отправиться с одноклассниками в поездку. Но девочка отказалась, потому что у нее было много планов на эту октябрьскую неделю. Мария погибла 25 октября – вечером российский беспилотник влетел прямо в ее комнату в высотной многоэтажке на Соломенке. Ее родители чудом спаслись, они были в другой комнате и смогли выбраться.

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"У меня столько планов на каникулы"

Российский дрон вечером 25 октября влетел прямо в детскую комнату многоэтажного дома на Соломенке в Киеве. 15-летняя Мария Трояновская в это время была там одна, родители находились в другой комнате. От взрыва начался пожар, у девочки, к сожалению, не было никаких шансов выжить.

Как написала у себя на страничке в Facebook ее классная руководительница Наталья Товкач, во время этих осенних каникул, которые начались как раз в субботу, одноклассники девочки собрались в поездку. Однако сама Мария не поехала с ними.

На вопрос учительницы, почему она не едет со всеми, Маша ответила: "Не в этот раз, у меня столько планов на эти каникулы, спасибо, что Ваню берете, пусть потусит с хлопцами".

"Наверное, ты теперь будешь для него ангелом-хранителем", – написала Наталья Товкач.

Танцевала, играла на гитаре, училась основам первой медицинской помощи

Мария Трояновская училась в 9-м классе лицея "Престиж". Девочка была удивительно разносторонне развитой и творческой. Точные науки, как и гуманитарные, давались ей легко.

А еще театральный кружок в лицее, лаборатория анатомии и физиологии человека, которые посещала Мария. Также она увлекалась восточными танцами и игрой на бас-гитаре.

Руководитель Центра восточной культуры Сания Алиферова говорит, что Машу в центр восточных танцев привела мама.

"Она пришла к нам еще маленькой, когда ей было лет 7 или 8. Ее привела мама. Мама ее всегда поддерживала во всем, она вкладывала в дочь свое время, силы, деньги, поддержку. Они всегда были вместе на всех конкурсах и фестивалях. Маша сначала пришла заниматься в группу, а потом дополнительно начала заниматься индивидуально. Она много выступала, практически каждый месяц участвовала в каждом конкурсе, часто занимала призовые места. Участвовала и в чемпионатах Украины, также там занимала призовые места", – рассказывает OBOZ.UA ее тренер Сания.

Девочка исполняла восточные, индийские, современные танцы. Она с самого начала занятий стала частью коллектива, подружилась с другими его участницами. Маша была открытой, веселой, любила поговорить, рассказывала о своей жизни.

"Моя дочка тоже с ней дружила, и когда мы узнали о гибели Маши, то дочь очень сильно плакала, трудно смириться с тем, что случилось, мы до сих пор не можем поверить в это", – говорит тренер.

Сания вспоминает, что Маше родители купили турникет для оказания первой медицинской помощи. Девочка сначала сама научилась это делать, а потом показывала своим одноклассникам, как оказывать первую помощь. На сайте лицея сохранились фото, где Маша ведет занятия и показывает детям, как нужно правильно накладывать турникет и оказывать помощь.

Также учителя выкладывают видео театральных постановок, в которых участвовала Мария.

У погибшей школьницы остались родители и младший брат. Квартира семьи после удара полностью разрушена. Коллеги отца Марии объявили о сборе средств для семьи. Кто хочет помочь, могут перечислить средства на карту отца Владимира Трояновского 5375414111958152.