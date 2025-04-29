Не понимают целей 'СВО': опрос российских военных показал интересный результат

В России провели опрос среди военнослужащих, согласно которому подавляющее большинство оккупантов хотят завершения войны. Сторонников продолжения боевых действий "до победы" России набралось менее четверти.

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При этом лишь каждый пятый смог назвать официально Кремлем заявленные "цели СВО", остальные же не имеют о них никакого понятия. О результатах опроса, проведенного группой независимых социологов, пишет российское издание "Верстка".

"Вёрстка" вместе с независимыми социологами опросила более ста российских военных, чтобы узнать их мнение о мирных переговорах и возможном окончании войны. Три четверти респондентов хотят остановить военные действия, чуть менее четверти готовы продолжать "СВО" до победы и всего два человека заявили, что хотят воевать дальше, чтобы "отомстить за погибших", – пишет издание.

Примечательно, что большинство участников развязанной Россией войны понятия не имеют, под каким предлогом Кремль начал полномасштабную агрессию..

"Только пятая часть опрошенных назвала "целями СВО" официально декларируемые Кремлем "демилитаризацию и денацификацию". Чуть больше — 22% — считают, что войну начали для противостояния коллективному Западу и НАТО", – пишет издание.

Также, отмечает "Верстка", переговоры в том или ином виде поддерживают почти все опрошенные военнослужащие армии РФ, против них только 15% респондентов.

А вот в вопросе того, чего именно важно добиться агрессору на этих переговорах – мнения разделились. Чуть больше половины (52%) уверены, что главное — удержание захваченных территорий. 29% считают, что необходимо поменять власть в Украине. Еще 23% респондентов назвали главной задачей на переговорах отказ Украины от вступления в НАТО.

При этом более половины опрошенных не верят, что активные боевые действия закончатся раньше чем через год или больше.

В окончание конфликта в ближайшие месяцы верят лишь 13% респондентов.

"Не бывает просто так раз — и все, война остановилась и откатились, и все задружили по новой", – приводят распространенную среди скептиков-военнослужащих мысль журналисты.

Напомним, ранее были обнародованы результаты опроса о том, как украинцы относятся к идее 30-дневного перемирия и требованиям России. В марте, когда это предложение было впервые озвучено США, большинство граждан Украины (77%) с позитивом к нему отнеслись. Однако лишь незначительный процент опрошенных допускал мысль, что такое перемирие стало бы реальным началом пути к миру на приемлемых условиях. Условия же, которые выдвигал Кремль в вопросе временного прекращения огня, для большинства наших соотечественников – совершенно неприемлемы.

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