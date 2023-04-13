'Не последняя казнь': в России пытаются оправдать расправу над украинским воином, но зверства ударят и по армии Путина – ISW

Государство-террорист Россия продолжает прославлять зверства и выступать за расширение жестокости на войне против Украины. При этом пропагандисты, связанные с ЧВК "Вагнер", попытались оправдать расправу над украинским воином.

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В РФ заявили, что это обезглавливание не будет последней насильственной казнью во время войны. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Пропагандисты в стране-агрессора нагло соврали, что якобы обе стороны совершают жестокие действия по отношению к врагу. Более того, россияне цинично заявили, что обвинение в жестокости во время войны "похоже на штраф за превышение скорости во время автомобильной гонки". Таким образом в России пытаются преподнести обезглавливание украинского воина, как нечто "нормальное" во время войны.

Аналитики ISW отмечают, что использование российскими войсками такой насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывают профессионализм и дисциплину в российской армии.

Напомним, вечером 11 апреля российские оккупанты распространили в сети видео казни украинского военнопленного. На обнародованных кадрах видно, как еще живому защитнику ножом отрезали голову.

Позже выяснилось, что украинского военного казнили наемники ЧВК "Вагнер". Голоса и манеру разговора бывших сослуживцев опознал экс-командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда террористов, который сбежал в Норвегию, Андрей Медведев.

По поводу шокирующего преступления захватчиков высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: "есть то, что никому в мире невозможно игнорировать", и эти жуткие кадры требуют немедленной реакции всех мировых лидеров.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что пытаются установить личность пленного, которого казнили оккупанты. Там также призвали украинцев не распространять ужасающее видео и не делать предположений по поводу имени украинского воина, зафиксированного на видео, чтобы не причинять страданий близким защитников.