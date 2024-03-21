'Не повторяйте ошибок': премьер Эстонии сказала, сколько страны ЕС должны тратить на помощь Украине

Премьер-министр Кая Каллас призвала страны Европы не повторять повторить ошибок Эстонии перед Второй мировой войной и инвестировать значительные средства в оборону, чтобы не быть захваченными врасплох. Если Украина проиграет войну – следующей целью России станет кто-то из них.

Такую предостережение политик озвучила во время встречи с журналистами в преддверии двухдневного саммита ЕС по поддержке Украины, который пройдет в Брюсселе, пишет Euronews. По ее мнению, страны Рамштайнской коалиции (в которую входят члены НАТО, ЕС и 15 других государств мира) должны выделить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине.

"Очевидно, что на карту поставлена не только европейская архитектура безопасности, но и глобальная архитектура безопасности", – убеждена Каллас.

"Если мы действительно поможем Украине, нам не придется беспокоиться о том, кто будет следующим. Но если Украина проиграет, то будет пауза в несколько лет, и мы увидим это (войну – ред.) в более широком масштабе, особенно если не будем инвестировать в оборону", – добавила она.

Политик также сделала короткий экскурс в историю, напомнив, к чему приводит излишняя беспечность.

"В 1933 году оборонные инвестиции Эстонии были рекордно низкими. Почему? Потому что это было мирное время. Мы перестраивали нашу страну и были нейтральной страной. В 1938 году, когда стало понятно, что приближающаяся война, оборонные инвестиции были увеличены на 100%, но было уже слишком поздно", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Каллас считает, что диктатор Владимир Путин опасается оказаться в состоянии войны с НАТО. Впрочем, страны-члены Альянса тоже не желают воевать с Россией.

– Также Каллас сказала, что не может гарантировать, что Таллин не отправит своих военных на территорию Украины. Она подчеркнула, что "обстоятельства могут измениться", поэтому не будут давать обещаний.