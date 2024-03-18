Премьер Эстонии: Путин боится войны с НАТО

Президент страны-агрессора Владимир Путин опасается оказаться в состоянии войны с НАТО. Впрочем, страны-члены Альянса тоже не желают воевать с Россией.

Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас в интервью BBC. Она отметила, что российский лидер очень хорошо умеет сеять страх в западных обществах.

Отвечая на вопрос, озабочена ли Каллас ядерными угрозами России, премьер-министр Эстонии сказала: "Конечно, мы должны воспринимать все серьезно. Путин угрожает ядерной войной уже достаточно давно".

"Но это только слова. Он очень хорошо умеет сеять страх в наших обществах" и действительно прислушивается к тому, чего мы боимся", – добавила политик.

Каллас отметила, что потом Кремль усиливает наиболее эффективные страхи.

"Вы боитесь ядерной войны, поэтому я пошлю соответствующий сигнал, чтобы заставить ваше общество задуматься, стоит ли поддерживать Украину", – сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии объяснила, что это ведет к ловушке самосдерживания.

"Если мы боимся, то начинаем самосдерживаться, чего и добивается Путин", – отметила она.

"Нужно думать и о том, чего боится Путин, и он боится воевать с НАТО. Он этого не хочет. И мы, конечно, этого тоже не хотим", – утверждает глава эстонского правительства.

"Он посылает нам сообщения, чтобы мы боялись и воздерживались от решений, которые мы могли бы принять в противном случае", – добавляет Каллас.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что не может гарантировать, что Таллин не отправит своих военных на территорию Украины. Она подчеркнула, что "обстоятельства могут измениться", поэтому не будут давать обещаний.

Комментируя возможность отправки войск в Украину, Каллас отметила, что Киев не просил об этом. В то же время Украина просила у Эстонии помочь Силам обороны с боеприпасами и средствами противовоздушной обороны для отражения ракетных и дроновых атак РФ.

Ранее СМИ сообщали, что "в закрытом круге" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может отправить военных в Одессу. В 2023 году идею обсудили на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции.