'Не прекращается ни на минуту': Малюк рассказал о работе по поиску и освобождению удерживаемых Россией военнопленных

Украина делает все возможное, чтобы найти за освобождение пленных украинских воинов и гражданских пленников, которых удерживает РФ. Поиски продолжаются круглосуточно и не прекращаются ни на минуту.

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За более чем три года полномасштабной войны удалось освободить из плена уже 4 306 украинцев, работа будет продолжаться до тех пор, пока последний наш соотечественник не вернется домой. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Работа по поиску и освобождению пленных не прекращается ни на минуту. Каждый из нас осознает ее важность и ответственность. Делаем все, чтобы выполнить поставленную Верховным Главнокомандующим Владимиром Зеленским задачу – вернуть домой всех пленных украинцев. Так, за более 3 года полномасштабной войны нам удалось вернуть из российского плена 4306 наших защитников и гражданских", – отметил Малюк.

В ходе заседания Совета Координационного штаба обсуждались насущные вопросы возвращения пленных, приоритетность обменов и активизацию переговоров.

Для наибольшей эффективности возвращения пленных украинцев существует необходимость создания представительств координационного штаба в регионах.

"Только совместными слаженными усилиями всех государственных органов, привлеченных к работе по возвращению пленных, и при активном участии общественности мы сможем достичь желаемого результата. Актуально скорейшее открытие представительств Координационного штаба в каждой области и надлежащий запуск работы Общественного совета", – подчеркнул начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, возглавляющий Координационный совет.

Василий Малюк добавил, что кроме осуществления розыскной и организационной работы, следователи Службы безопасности также проводят все необходимые процессуальные действия с военнопленными, которые воевали в составе ВС РФ и были взяты в плен Силами обороны, в том числе и с гражданами КНР, недавно пополнившими обменный фонд. Он подчеркнул, что Украина готова обменять этих военнопленных на своих защитников.

Для более эффективной и слаженной работы Совет Координационного штаба принял ряд организационных решений.

В то же время, было нормировано продолжение работы и центров поддержки для родственников пленных, которые недавно заработали во Львове, Виннице, Николаеве и Харькове.

Также члены Совета Координационного штаба обсудили возможность участия общественности в деятельности КШ, в частности, в Общественном совете.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агентурную группу российского ГРУ, готовившую взрывы в Виннице. Фигуранты искали "легкий заработок" и согласились работать на врага.

Также сообщалось, что сотрудники Службы в Харькове разоблачили "крота" ФСБ, который наводил российские дроны по одной из крупнейших ТЭЦ Украины.

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