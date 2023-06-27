"Не расшатывать лодку": союзники просили Украину не бить по России во время "бунта" Пригожина – CNN

Во время однодневного бунта ЧВК "Вагнер" в России западные союзники просили Украину не наносить удары по территории РФ. На Западе считали, что нельзя "раскачивать лодку" и боялись, что Москва обвинит Украину и ее союзников в помощи главарю ЧВК Евгению Пригожину и угрозе суверенитету России.

Видео дня

Соответствующие сообщения передавались украинским официальным лицам на разных уровнях, они сводились к тому, что мятеж – это внутреннее дело россии. Об этом пишет CNN.

Журналисты издания пообщались с неназванным западным чиновником, который рассказал, что во время военного мятежа в России под предводительством Пригожина западные союзники упрашивали Украину не использовать хаос в РФ для нанесения ударов. Для этого они на разных уровнях связывались с украинскими властями.

В частности, на Западе боялись, что Москва расценит Украину и западные страны в качестве "помощников" Пригожина и "угрозу суверенитету России".

"Послание заключалось в том, что не следует раскачивать здесь лодку", — сказал собеседник издания.

Он добавил, что это сообщение передавалось на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

"Это внутреннее дело России", — убеждали союзники украинских чиновников.

Такой же позиции американские и европейские должностные лица придерживались и публично.

"Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Их просили использовать открывшиеся возможности на территории Украины, но не втягиваться во внутренние дела и не наносить удары по наступательным военным объектам внутри России", — сказал чиновник.

Все это происходило на фоне тенденции, когда, как отметило издание, Украину "подозревают в совершении все большего числа тайных трансграничных атак и диверсий на российские военные объекты и даже в ударах беспилотников по Кремлю". Также журналисты напоминают, что "украинские силы обстреляли российскую Белгородскую область, недалеко от границы между странами".

"Мы просто не хотим подпитывать нарратив о том, что это была наша инициатива. Это то, чего русские всегда хотели, доказывая, что существуют угрозы суверенитету России", – заявил собеседник CNN.

Напомним, ранее в Госдепе заговорили о последствиях мятежа Пригожина в РФ. В США убеждены, что это был "прямой вызов лидерству Путина". И последствия недавних событий в стране-агрессоре еще дадут о себе знать.

Более того, Пригожин поставил под сомнение не только власть самого диктатора, но и обоснование войны, начатой Россией против Украины. В США все это считают "чем-то новым".

А вот в России заявили, что рейтинг Путина после бунта Пригожина вырос до 90% и россияне якобы готовы на него "молиться".

Также в США пообещали новые санкции против наемников Пригожина, целью которых объявлено "лишение ЧВК "Вагнер" возможности сеять насилие".