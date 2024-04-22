'Не скрывает своих намерений': Зеленский назвал страны, на которые посягнет Путин, если захватит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин мечтает вернуть Советский Союз. Если ему удасться осуществить свой террористический план по захвату Украины, то следующими его целями станут страны Балтии.

А уже после этого, как считает Зеленский, под угрозой нападения России будут Польша и Германия. Об этом он сказал в интервью NBC News.

"Если Украина не выстоит, то Путин точно вторгнется в Балтийские государства. Почему? Не потому, что есть какая-то идея или стратегия. Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что глава Кремля Путин не скрывает своих намерений силой захватить государства, которые ранее входить в СССР. При этом диктатора не волнует факт того, что некоторые их них входят в НАТО, ведь Альянса он не боится.

"В НАТО они или не в НАТО - его это не интересует. Он не боится стран НАТО. После Балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии", – добавил Зеленский.

Отметим, что страны Балтии продолжают укреплять свои государственные границы с целью защиты от страны-агрессора России. В частности, Эстония анонсировала строительство сотен усиленных бункеров как часть оборонительной линии для защиты всех стран Балтии.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон заявил, что Украина может выиграть войну против российских оккупантов. Если же выиграет РФ, последствия распространятся и на другие страны – Москва, Пекин, Пхеньян и Тегеран "создадут новый мировой порядок".

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