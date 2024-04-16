"Я даже не хочу об этом думать": бывший генсек НАТО рассказал, что будет с миром, если Украина проиграет войну России

Украина может выиграть войну против российских оккупантов. Если же выиграет РФ, последствия распространятся и на другие страны – Москва, Пекин, Пхеньян и Тегеран "создадут новый мировой порядок".

Своим мнением по поводу перспектив российско-украинской полномасштабной войны поделился экс-генсек НАТО (1999–2004), британский политик Джордж Робертсон в интервью австрийской газете Die Presse. Комментируя последствия для Североатлантического альянса, если Украина проиграет, он сказал:

"Я даже не хочу об этом думать. Украина может выиграть эту войну, и в один прекрасный день она может стать членом ЕС и НАТО. Но если [Владимир] Путин выиграет войну, то Россия, Китай, Северная Корея и Иран создадут новый мировой порядок, и тогда нам всем будет очень некомфортно".

Сценарий, при котором РФ победит, будет "драматичным", добавил Робертсон.

Возможно, Российская Федерация не решится прямо нападать на государства-члены НАТО. Однако "нет сомнений, что Россия была бы гораздо агрессивнее в так называемой серой зоне, если бы выиграла войну – с кибератаками, избирательными манипуляциями, организованной преступностью и нападениями на объекты критической инфраструктуры".

Как писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, который 15 апреля посетил Киев, признал, что Запад не делает достаточно для помощи Украине в войне против российских оккупантов.

– Начальник Генерального штаба Эстонии Энно Мытс считает, что ВС РФ используют в войне против Украины так называемую тактику амебы, ведь совершить глубокий прорыв захватчики не имеют возможности. Врагу приходится экспериментировать с меньшими силами и надеяться на успех.

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