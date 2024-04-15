"Никто из нас не делает достаточно": глава МИД Норвегии призвал больше помогать Украине

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде признал, что Запад не делает достаточно для помощи Украине в войне против российских оккупантов. В свою очередь Осло хочет помощь Киеву и прилагает усилия, чтобы улучшить воздушную оборону и поддержать энергетическую систему.

Об этом Барт Эйде сказал на брифинге, который провел вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве. Иностранный политик посетил столицу нашей страны в понедельник, 15 апреля.

"Никто из нас не делает достаточно. Мы должны делать больше, лучше и думать более стратегически о том, как нам помочь Украине победить и России проиграть, а также чтобы Украина могла удерживать свою территорию, суверенитет, независимость и принимать самостоятельные решения", – сказал руководитель норвежского внешнеполитического ведомства.

Он заверил, что его страна делает все возможное, чтобы ускорить производство ракет для норвежской системы ПВО NASAMS и проводит консультации, чтобы определить, как Норвегия может быть полезна в предоставлении ВСУ большего количества систем Patriot.

Барт Эйде и Кулеба обсудили вопрос поддержки целостности энергосистемы Украины, ремонт генераторов, трансформаторов и электросетей, создание более разветвленной и надежной системы производства энергии.

Как писал OBOZ.UA, 15 апреля президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйдом. Одной из ключевых тем переговоров было усиление нашей ПВО.

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