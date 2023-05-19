Не смерть Путина: военный эксперт назвал главное условие прекращения агрессии России

Уход из власти или физическая смерть российского диктатора Владимира Путина приведет к существенным изменениям в политике государства-агрессора, в частности, в войне против Украины, но только на краткосрочную перспективу. Вскоре после смены власти Россия вернется к привычной модели авторитарного агрессивного государства, которая будет существовать, пока границы РФ не изменятся, то есть пока не произойдет развала этого государства.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "Приведет ли физическое уничтожение или естественный уход Путина от власти к радикальным изменениям в российской политике? В краткосрочной перспективе да", – спрогнозировал он.

"Это присущая особенность авторитарных режимов – с изменением лидера немедленно начинается борьба за власть между потенциальными наследниками", – отметил Мельник.

По оценкам эксперта, любой, кто станет новым главой Кремля, в начале своего правления будет пытаться что-то изменить, в частности, можно ожидать серьезного изменения отношения к войне в Украине. "Тот, кого назначают компромиссно или побеждает путем подавления своих конкурентов, всегда пытается сделать что-нибудь новое", – сказал эксперт.

Однако даже если к власти в России придет либерал, "все равно рано или поздно Россия снова вернется к тому, что для нее привычно и "любо", – убежден Мельник.

"В этой стране заложена модель авторитарного государства. Это его история, география и менталитет российского населения и политической элиты. Следовательно, физическое отстранение Путина от власти приведет к определенным изменениям, но в долгосрочной перспективе, пока Россия будет оставаться в тех географических границах, которые сейчас есть, другой модели, чем авторитарное государство, вряд ли можно ожидать", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин злоупотребляет наркотическими веществами. В таких условиях он может уйти из жизни преждевременно.