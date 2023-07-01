Не смогут контролировать последствия: в ISW сомневаются в намерениях России подорвать Запорожскую АЭС

Институт изучения войны считает маловероятной ситуацию подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции. В то же время аналитики заявили, что исключать этого нельзя – ведь негативные последствия не сдержали Россию от разрушения Каховской ГЭС.

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В отчете за 30 июня, опубликованном на сайте ISW, американский Институт изучения войны указал на то, что украинская разведка и другие ведомства обсуждают возможную аварийную ситуацию на оккупированной ЗАЭС, спровоцированную россиянами. Аналитики отметили: ВС РФ не смогут контролировать последствия преднамеренного радиационного инцидента и это может еще больше ухудшить способность России закрепить свою оккупацию на юге Украины, оставив районы непригодными для жизни и управления.

"Маловероятно, что российские силы вызовут преднамеренную "аварию" на ЗАЭС", – предположили в организации.

Вероятно, РФ продолжит пользоваться радиационными угрозами, чтобы попытаться сдержать контрнаступательные действия Сил обороны и поддержку Украины Западом в преддверии саммита НАТО.

"Однако вероятное разрушение Россией плотины Каховской ГЭС также негативно сказалось на российских силах, и нельзя исключать возможные российские планы саботажа на ЗАЭС", – подчеркнули аналитики.

По их словам, есть несколько вариантов радиологических техногенных инцидентов на ЗАЭС, которые могут совершить захватчики, и "некоторые более серьезные, чем другие".

"Российские силы могут сбросить облученную воду с ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище. Российские силы также могут попытаться создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы и спроектированы таким образом, чтобы это было затруднительно", – отметили в ISW.

Важно, что в период с 9 июня по 3 сентября ветры в Запорожской области чаще дуют с севера. Это означает, что радиация от ЗАЭС наверняка затронет ВС РФ в Запорожской и Херсонской областях и, возможно, в Крыму.

"И, вероятно, это затронет российские силы в большей степени, чем украинские", – предположили аналитики.

Еще один вариант: оккупанты могут попытаться совершить техногенную "аварию" с небольшим радиологическим радиусом, с целью предотвращения наступления Сил обороны вблизи самой ЗАЭС.

Однако, как заявили в ISW, ни один из этих сценариев не даст большей военной выгоды для РФ, чем последствия, которые они могут создать. Украина, со своей стороны, не получит никакой выгоды от любого радиологического инцидента на Запорожской АЭС.

Эксперты также обратили внимание на то, что спикер МИД РФ Мария Захарова 30 июня заявила, что это якобы Украина готовит теракт на атомной электростанции.

"Абсурдные рассуждения Захаровой типичны для информационных операций Кремля о якобы имевших место угрозах безопасности ЗАЭС", – сказано в отчете.

В ISW указали: Кремль регулярно прибегал к угрозам ядерной эскалации и предупреждал об угрозах для ЗАЭС в попытках оказать давление на Украину и Запад.

Возможно, Кремль хочет создать видимость, что действительно намерен подорвать АЭС, чтобы помешать операциям ВСУ (например, сценарию форсирования Силами обороны Каховского водохранилища). Кремлевская риторика ядерного шантажа также сильно нацелена на западную аудиторию, особенно в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля.

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 июня ГУР сообщило, что оккупационный контингент России постепенно покидает территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Оставшемуся там персоналу захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

– По информации начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, российские войска полностью осуществили подготовку к теракту на ЗАЭС. Технику со взрывчаткой захватчики разместили у четвертого и шестого энергоблоков станции, а также заминировали другие объекты.

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