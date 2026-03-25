'Не существует такой ПВО на планете': 'Мадяр' ответил на упреки Садового, что дроны долетели до Львова

После дроновой атаки на Львов накануне, которая привела к пожарам и разрушениям, в частности, и в центре города, Львовский городской голова Андрей Садовый заявил, что имеет "много вопросов ко всем" из-за того, что вражеские БпЛА долетели до облцентра на западе страны. На этот упрек отреагировал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр").

Он напомнил Садовому и всем украинцам, что во время вчерашней атаки украинские воины "пропустили" лишь 3% дронов, подтвердив, что украинская противовоздушная оборона является одной из сильнейших на планете. "Мадяр" добавил, что ни одна ПВО в мире не способна сбивать 100% вражеских средств поражения.

В разговоре с журналистами после российских ударов по Львову Садовый намекнул на недовольство эффективностью украинской противовоздушной обороны.

"У меня есть очень много вопросов ко всем. Потому что мы как город каждый день покупаем дроны, покупаем антидронные системы, покупаем все, что у нас просят – и передаем. Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем. Моя задача сейчас – спасать людей. Чтобы люди были в безопасности, чтобы люди имели где переночевать, чтобы в больницах оказали качественную медицинскую помощь. Это мы сделаем. Это моя ответственность", – заявил он в ответ на вопрос журналистки о том, как так случилось, что вражеские "Шахеды" долетели до Львова.

Бровди подчеркнул: с начала года не было ни одной ночи, когда бы на украинские города и села не летели вражеские ударные дроны. В марте количество БпЛА, которыми россияне атаковали наше государство за ночь, и не было ниже сотни. А в некоторые дни враг атаковал 400-500 дронами – и атака 24 марта явно не была последней такой атакой.

Учитывая, что относительно спокойных ночей в Украине за всю зиму едва наберется столько, сколько пальцев на одной руке – вопрос, почему же дроны РФ долетают до Львова, по мнению командующего СБС выглядит по меньшей мере странным.

"Господин мэр сердцу милого города Льва! Извините, но тот ваш вечерний упрек или рекламацию покупателя "имею очень много вопросов ко всем, будем иметь разговор с военными, ежедневно покупаем ..." прекратите, сделайте одолжение. 15 шахидов из 556 сегодня достигли цели. 3%. Такого даже размера ральца (устаревшее слово для обозначения подарка, приношения, гостинца или взятки, который приносили при приветствии, визите или как дань. ––Ред.) в мэрии не существует", – подчеркнул Бровди.

Он подчеркнул: украинская ПВО каждую ночь доказывает, что уже стала одной из лучших в мире.

"Вот без шуток – не существует такой ПВО на планете Земля, что руками Воинов в глубину эшелонов и рубежей от передка и до мирных городов стирают 95-97% атакующих дронов. Хотя конечно, есть над чем работать. Не мне вам советы давать. Но и не вам упрекать тех, кто сбивает денно и нощно. Берегите людей, меньше болтовни. А мы будем работать в небе", – резюмировал "Мадяр".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 марта, российские дроны атаковали Львов средь бела дня. Были повреждены дома и памятник ЮНЕСКО – ансамбль Бернардинского монастыря в самом центре города

Сообщалось, что пострадали почти тридцать человек.

