'Не такой жизни я хотел': оккупант пожаловался, что 'застрял' в Украине, и рассказал об обмане командования. Перехват

Российский оккупант пожаловался, что "застрял" в Украине. Он признался, что не хотел такой жизни. Также военный преступник РФ раскрыл обман своего командования.

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Об этом свидетельствует аудиоперехват, полученный Главным управлением разведки Украины. Отмечается, что оккупант сражается с ВСУ на Авдеевском направлении. До мобилизации он сидел в тюрьме (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Отдыхаю, пиво пью, по району двигаюсь, девок не хватает. Российский *баный контракт, подписал, а теперь вылезти не могу. Они автоматически подписали за меня", – сказал оккупант.

Военный преступник РФ признался, что ему обещали реальную войну, однако этого, по его словам, так и не случилось.

"Обещали нам, что после того, как наберется 300 тысяч человек мобилизованных, спецоперация закончится и начнутся боевые действия, реальная война. Сейчас 300 тысяч набрано и все та же продолжается спецоперация", – пожаловался оккупант.

Он выдал, что сложа руки сидеть ему скучно. Россиянин жаждет развлечений, в том числе и с девушками.

"Надоело быть, 8 месяцев уже. Не такой жизни я хотел…я не могу думать, что могут при*башить", – сказал захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупант пожаловался, что во "второй армии мира" все совсем не гладко. Командование не скрывает, что намерено бросать оккупантов в бои, пока не закончится война или пока они "не сдохнут";

– другой захватчик рассказал об успешных атаках Сил обороны Украины. Он рассказал, что за один день "трехсотыми" стали сразу командир роты, командир взвода, командир отделения и другие российские военные.

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