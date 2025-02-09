'Не то же, что торговаться на базаре': генерал США сказал, какими должны быть переговоры Украины с РФ

При условии начала переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны на Кремль необходимо оказывать еще большее давление. При этом такое влияние должны оказывать не только Соединенные Штаты, но и Китай.

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Кроме того, нужна демонстрация решительности от союзников по НАТО в Европе. Об этом в проекте "Ремовская Интервью" заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

По его словам, переговоры с агрессором не стоит приравнивать к торговле на базаре. В то же время Кларк предупредил, что если в Украине будет властвовать настроения усталости от войны, то они окажут влияние на переговоры и поставят Киев в невыгодное положение.

"Это не то же, что торговаться на базаре. Путин не обязательно хочет продать ковер. И он определенно не хочет, чтобы вы поверили, что он хочет его продать. Здесь не получится торговаться в привычном понимании этого слова: я дам тебе это, а ты мне это. Требуется давление за кулисами со стороны Трампа, а также со стороны Китая. Нужна демонстрация решительности от союзников по НАТО в Европе, от героических защитников Украины", – сказал генерал Кларк.

При этом он добавил, что войну невозможно будет завершить, пока российский диктатор Путин не осознает, что не может победить. Поэтому, уверен генерал Кларк, главаря Кремля следует убедить, что его максималистские цели недостижимы и что он должен остановиться, прежде чем потерять больше.

Напомним, страна-террорист Россия продолжает расширять свои военные возможности, что свидетельствует о намерении Кремля продолжать затяжную войну против Украины. Также это говорит об отсутствии заинтересованности РФ в переговорах или прочном мире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже неоднократно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине. По его убеждению, тот "переживает за жертвы" и "хочет, чтобы люди перестали погибать".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о контактах российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Там утверждают, что коммуникации между странами возникают "по разным каналам".

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