Не только акт мести: Романенко объяснил, что стоит за массированной атакой РФ на Киев

Массированную атаку России на Украину, в частности Киев, в ночь на 24 мая, с привлечением значительного количества ракет различного типа и беспилотников, несомненно можно назвать актом мести на результативные удары Сил обороны по военным объектам врага. Вместе с тем кремлевский глава Владимир Путин пытается усилить морально-психологическое давление на украинцев и показать всему миру свою вседозволенность.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он добавил, что в отличие от ударов ВСУ по военным целям в РФ, оккупанты атакуют преимущественно гражданские объекты.

РФ усиливает террор гражданских после ударов Украины по военным целям

На вопрос о том, существенно ли эта атака отличалась от предыдущих, кроме ее масштабности, эксперт отметил, что в этом случае стоит отдельно рассматривать различные ее составляющие.

"Если говорить о военном, то атака действительно была более массированной. Был применен "Орешник", от которого у нас пока нет средств противодействия. Кроме того, существенно увеличилась ракетная доля, в частности количество баллистических ракет, против которых мы имеем ограниченное количество батарей Patriot, антиракет по баллистике", – считает он.

По словам Романенко, во время атаки было использовано около 600 беспилотников различных типов, что обеспечило ее массовый характер. Кроме БПЛА, удар включал и ракеты, поскольку противник учитывает ограниченность украинских средств противодействия именно этому виду вооружения.

Также отдельным фактором стала мотивация российского руководства, которое могло принять решение об атаке в ответ на результативные удары Сил обороны Украины в течение последних недель.

"Прежде всего речь идет об ударе по центру подготовки операторов беспилотников под эгидой ФСБ (20 мая украинские Силы беспилотных систем совместно с СБУ нанесли масштабный удар по учебно-производственному центру подготовки операторов БПЛА в Снежном Донецкой области. – Ред.). В результате погиб руководитель этой академии и около 70 операторов, на подготовку которых было потрачено немало времени и денег", – пояснил эксперт.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что украинские удары направляются исключительно по военным целям. Речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах или предприятиях, связанных с производством взрывчатых веществ, но и о стартовых площадках, местах хранения вооружения и других объектах, которые используются для атак по Украине.

В то же время во время российских обстрелов основными целями преимущественно становятся гражданские объекты, что, по его мнению, свидетельствует о попытках усилить давление на украинское население. По оценке военного, нынешние атаки являются не только актом мести, но и частью более широкой стратегии влияния и запугивания.

"Конечно, прежде всего Путин пытается показать всему миру, что он может осуществлять подобные атаки, тем более, что она случилась на фоне масштабных ядерных учений, на фоне провокаций со стороны Беларуси (19-21 мая Россия провела крупномасштабные учения по подготовке и применению ядерных сил с привлечением всей ядерной триады в тесном взаимодействии с военными структурами Беларуси. – Ред.). То есть территория Беларуси теперь может быть территорией применения ядерного оружия, а также территорией общевойсковых действий, направленных как против Украины, так и гибридно на одну или более европейских стран", – сказал Романенко.

Он выразил убеждение, что Кремль продолжает использовать уже привычные методы давления, а массированные удары по Украине лишь усиливают это комплексное воздействие на общество и государство.

"Конечно, ядерные учения, учения с Беларусью – это какие-то подготовительные моменты, которые вряд ли когда-нибудь реализуются. Но с точки зрения морально-психологического давления и на Украину, и, в первую очередь, на страны Европы, и на весь мир это имеет смысл. Поэтому Россия накопила средства и нанесла удар, причем, как террористическая организация, поскольку атаки были направлены в значительной степени на гражданское население", – заметил эксперт.

Напомним, во время массированной атаки оккупантов в ночь на 24 мая, основной удар принял на себя Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и десятки пострадавших. Погибли три человека. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 24 мая Россия устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине, потратив колоссальную сумму. Террористический обстрел обошелся врагу в около 361,2 млн долларов. В общем противник направил на территорию нашего государства 90 ракет различных видов и 600 беспилотников.

