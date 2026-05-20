В Снежном Донецкой области поражен цех оккупантов по изготовлению БПЛА и центр операторов дронов. Видео

Украинские воины нанесли удары по Снежному на временно оккупированной части Донецкой области. Поражен цех по сборке дронов и школу российских операторов БпЛА.

После атаки вспыхнул масштабный пожар, фиксируются значительные разрушения. Об ударе сообщили в Exilenova+

Что известно об атаке и ее последствиях

Об ударе по оккупантам на оккупированной части Донецкой области в Exilenova+ сообщили в конце прошлых суток.

"В Снежном очень кучно прилетело, вероятно, по о/с или по объекту, который россияне используют в военных целях. На объекте масштабные разрушения. Интересно, что за БЧ такое было", – говорится в сообщении.

В сети появлялось все больше кадров с мощным пожаром на месте попадания.

Согласно анализу Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, в Снежном мидлстрайк-дроны уничтожили очередной ППД/ПТД российских военных. Расположен он по координатам 48.017798 38.747165.

"По нашей информации, поражены здания, в которых находились цех по изготовлению БПЛА и школа операторов", – добавили там.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Силы беспилотных систем поразили командный пункт оккупантов в Покровске. По данным военных, объект использовала 9 отдельная мотострелковая бригада 51 армии РФ.

