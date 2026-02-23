Не только энергетика: Россия расширила список целей для атак и сделала ставку на усиление диверсий в Украине – ISW

Россия расширила перечень приоритетных целей для ударов во время массированных атак на Украину: к энергетике добавились железная дорога и объекты водоснабжения. Параллельно Москва активизирует усилия по организации в Украине терактов и диверсий.

Цель этой деятельности заключается в дестабилизации ситуации в Украине, запугивании украинцев и убеждении их в том, что они не могут чувствовать себя в безопасности. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Россия расширила список приоритетных целей для ударов

Последняя массированная комбинированная атака России на Украину, осуществленная оккупационными войсками в ночь на 22 февраля, показала расширение агрессором списка приоритетных целей для ударов. Если раньше россияне пытались бить прежде всего по энергетической инфраструктуре, сейчас к ней добавились и объекты водоснабжения, наращивает враг также интенсивность атак на железнодорожную инфраструктуру.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время атаки враг использовал 247 дронов и ракет различных типов. В частности, фиксировались около 200 "Шахедов" и 50 ракет, среди которых четыре "Цирконы", 22 баллистических "Искандеров-М"/С-400, 18 крылатых ракет Х-101, два "Искандера-К" и четыре Х-59/69.

Украинские войска сбили 274 беспилотника и 33 ракеты, в том числе все крылатые ракеты "Искандеры-К" и Х-59/69, а также все крылатые ракеты Х-101, кроме одной.

По данным Воздушных сил, 14 ракет и 23 ударных беспилотника поразили 14 локаций, а обломки упали в пяти местах. Подавляющее большинство ударов врага зафиксировано в Киевской, Одесской, Кировоградской и Полтавской областях.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, российские войска атаковали украинскую логистику, включая железнодорожную инфраструктуру и инфраструктуру водоснабжения в городах – вместо того, чтобы концентрироваться на энергетической инфраструктуре.

Вице-премьер-министр Украины и министр развития Алексей Кулеба сообщил, что российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, повредив два локомотива.

Украинские чиновники также сообщали, что российские удары также повредили гражданскую, коммерческую, медицинскую, жилую и энергетическую инфраструктуру в Киеве и Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях, убили одного человека, а также ранили по меньшей мере 19 мирных жителей в Николаевской и Киевской областях.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские удары в течение ночи вызвали отключение электроэнергии минимум для 16 тысяч потребителей.

"Изменение российских целей происходит после российских ударов, направленных на разрушение энергосети Украины посреди зимы, хотя российские войска, вероятно, будут продолжать усилия по дальнейшему разрушению энергетической инфраструктуры Украины с помощью ударов большой дальности", – считают в ISW.

Москва активизировала тактику террора

Другим направлением активизации для Москвы стал террор. Украинские чиновники обвинили российские спецслужбы в координации нападения с использованием самодельного взрывного устройства во Львове 22 февраля, в результате которого погиб один человек и по меньшей мере 25 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля заявил, что Россия координировала нападение во Львове и завербовала исполнителей через Telegram.

По данным полиции Львовщины, изготавливала и устанавливала взрывные устройства в указанных россиянами местах женщина из Ровенской области. На место закладки взрывчатки полицейские прибыли после сообщения о фейковое проникновение в магазин, поступившее на линию 102. Как только они приехали – СВП было приведено в действие, вторая бомба сдетонировала после прибытия большего количества правоохранителей.

Погибла молодая полицейская, 25 человек получили ранения. Шестеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кремль сделал ставку на дестабилизацию

Аналитики считают, что Россия эскалирует диверсионную кампанию, направленную на подрыв доверия украинцев к их безопасности и на дестабилизацию украинского общества.

Об этом, в частности, говорил городской голова Львова Андрей Садовый, который подчеркнул: Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине – и она намеренно выбрала для нападения Львов, поскольку на момент совершения теракта в городе находилось много туристов и военнослужащих.

В ISW также напомнили, что украинская и молдавская власть недавно предотвратили российские планы по убийству ряда известных политических и оборонных деятелей, а Служба безопасности Украины тогда предупредила, что Россия намерена использовать эти громкие убийства для распространения паники и дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

Вспомнили аналитики и о том, что"российские агенты убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия в августе 2025 года". И это убийство, скорее всего, было не последним.

"Россия, вероятно, продолжит такие нападения и попытки убийства для достижения своей цели дестабилизации Украины, а также может воспользоваться сообщениями о нападениях или аресты, связанные со сорванными заговорами, для продвижения нарративов, направленных на распространение паники и недоверия в украинском обществе", – предостерегли в ISW.

