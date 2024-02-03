'Не только глаза, но и жала': Наев показал работу дронов-разведчиков на Северном направлении. Видео

На севере страны Силы обороны Украины внимательно следят за действиями войск страны-агрессора России. Позиции российских захватчиков на Северном направлении исследуют с помощью специальных дронов-разведчиков.

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Этим занимаются в том числе и бойцы ССО. Кадры работы дронов в своем официальном Telegram-канале опубликовал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Беспилотные летательные комплексы – это не только глаза, но и жала операторов командования Сил специальных операций", – отметил он.

На кадрах видно, как бойцы ССО двигаются по заснеженному лесу, а затем готовят к работе БПЛА, который будет вести разведку позиции войск РФ.

"Вместе победим!" – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Наев показал подготовку контрдиверсионных групп ВСУ, которые встречают российские ДРГ на границе.

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