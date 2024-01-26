Наев показал подготовку контрдиверсионных групп, которые 'встречают' российские ДРГ на границе

Российские диверсионные группы остаются серьезной угрозой для приграничных областей Украины. Для противостояния противнику украинские бойцы проводят соответствующие тренировки, чтобы отточить свою эффективность.

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Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Контрдиверсионные группы уже неоднократно продемонстрировали свою эффективность в обезвреживании враждебных диверсантов, поэтому их готовность к действиям чрезвычайно важна", – отметил Наев.

По его словам, командование Северной операционной зоны проводит постоянные тренировки контрдиверсионных групп, чтобы подготовить военнослужащих к выявлению и нейтрализации российских диверсантов, пытающихся пересечь границу.

"В приграничных районах Сумской области продолжаются боевые действия, которые представляют серьезную угрозу как военным, так и гражданским жителям. Вражеская армия использует различные виды оружия, включая артиллерию и авиацию", – сообщил Наев.