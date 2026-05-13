Не только IRIS-T: в Минобороны показали, какое немецкое оружие получила Украина с начала полномасштабного вторжения. Фото

С начала полномасштабного вторжения РФ Германия стала для Украины одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники – от бронемашин до систем ПВО. Общий объем военной поддержки со стороны ФРГ за это время достиг более 28,6 млрд евро.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Его глава Михаил Федоров отмечал, что Германия сегодня является страной номер один в мире по объему безопасности помощи Украине – она составляет около трети всей поддержки.

Немецкие танки Leopard, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T, САУ PzH 2000 – все это вооружение сыграло важную роль в усилении оборонных возможностей нашего государства. Также Германия предоставила Украине и американские ЗРК Patriot и ракеты к ним, РСЗО HIMARS, БТР M113, словацкие САУ Zuzana, и многочисленные другие образцы военной техники.

Какое важнейшее немецкое вооружение получили Силы обороны Украины

В Минобороны отметили, что Германия стала одним из ключевых лидеров в усилении украинской ПВО. Благодаря партнерству с Берлином наше государство усилилось такими образцами, как IRIS/T, Gepard и Skynex.

IRIS-T SLM/SLS: защита от баллистических и крылатых ракет

Передача зенитных ракетных комплексов IRIS-T стала одним из ключевых факторов усиления украинской системы ПВО.

Комплекс существует в двух вариантах:

– SLM с зоной поражения до 40 км по дальности и 20 км по высоте;

– SLS для ближнего эшелона, дальностью до 10 км.

Ракета IRIS-T обладает высокой маневренностью. Это принципиально важно для перехвата баллистических и крылатых ракет на конечном участке траектории.

Система способна одновременно вести несколько целей в разных секторах, что критично в условиях массированных комбинированных ударов. Украинские подразделения фиксируют высокий коэффициент перехвата вражеских воздушных целей с помощью IRIS-T.

ВСУ Gepard: уничтожение "Шахедов"

Зенитная самоходная установка Gepard вооружена спаренной 35-мм автоматической пушкой. Скорострельность около 1100 выстрелов в минуту (суммарно по обоим стволам). Дальностью эффективного огня до 4 км по высоте и 5,5 км по горизонтали.

Gepard разрабатывался в 1960-х годах для перехвата реактивных самолетов на малой высоте. Но в современных условиях хорошо проявляет себя в борьбе с малоразмерными БпЛА, "Шахедами" и ракетами, летящими на малой высоте.

Ключевое его преимущество – неприхотливость к обслуживанию, автономная радарная система управления огнем и дешевизна выстрела по сравнению с ракетными перехватчиками.

Зенитный комплекс Skynex: противодействие дронам и крылатым ракетам

Зенитный артиллерийский комплекс Skynex построен вокруг пушки Oerlikon Revolver Gun Mk3 калибра 35 мм, системы управления боем Oerlikon Skymaster и тактического радара обнаружения X-TAR3D.

Каждая батарея способна контролировать воздушное пространство в радиусе до 50 километров и поражать цели в зоне до 4 километров.

Принципиальное его отличие от Gepard – централизованная архитектура управления, интегрирующая все "стволы" батареи в единую сеть, которая может действовать автономно или как часть более широкой системы эшелонированной ПВО.

Боеприпас AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) является программируемым. Гильза разрывается в непосредственной близости от цели и выпускает облако вольфрамовых стержней, уничтожая дрон или подрывая боевую часть крылатой ракеты.

Германия усилила и парк бронетехники Сил обороны, предоставив танки Leopard и БМП Marder (переводится как "куница"). Это направление помощи сочетает в себе огневую мощь Leopard 2A6, маневренность Leopard 1A5 и универсальность БМП Marder 1A3.

Leopard 2A6: защищенный и мощный танк

Leopard 2A6 является одной из самых защищенных и мощных боевых машин. Танк вооружен 120-мм пушкой Rheinmetall L/55 увеличенной длины ствола, что обеспечивает более высокую начальную скорость снаряда и большую бронепробиваемость.

Комплекс активной защиты отсутствует в этой версии, однако Leopard 2A6 оснащен мощным комбинированным бронированием и системой управления огнем с тепловизионным прицелом командира, что позволяет действовать в режиме "охотник-убийца " – командир самостоятельно находит цель и передает ее наводчику, не прерывая обзора. Это существенно увеличивает боевой темп.

Leopard 1A5: поддержка пехоты, поражение легкобронированной техники

Leopard 1A5 является машиной значительно старшего поколения, оснащенной 105-мм пушкой Royal Ordnance L7.

В условиях позиционной и оборонительной борьбы этот танк играет важную роль: маневренная, относительно несложная в обслуживании платформа, способная поддерживать пехоту огнем и поражать легкобронированную технику.

БМП Marder 1A3: огневая поддержка

Боевая машина пехоты Marder 1A3 вооружена 20-мм автоматической пушкой Rh 202 и оснащена ночным прицелом, позволяющим вести бой в условиях ограниченной видимости.

Машина может перевезти механизированное отделение и обеспечить его огневую поддержку в непосредственном столкновении. Несмотря на то, что Marder является представителем поколения 1970-х, он хорошо отвечает потребностям ВСУ в надежной защищенной машине для механизированных подразделений.

Пушка Rh 202 эффективна против легкой бронетехники, оборонительных сооружений, БпЛА на малой высоте и живой силы противника, что сделало Marder многофункциональным активом на различных участках фронта.

Германия передала Украине САУ Panzerhaubitze 2000 и RCH 155. Эта современная артиллерия существенно усиливает огневые возможности Вооруженных сил Украины благодаря высокой дальности и точности стрельбы.

САУ PzH 2000: эффект батарейного залпа

Самоходная гаубица PzH 2000 калибра 155 мм является одной из самых современных артиллерийских систем.

Ствол L/52 обеспечивает максимальную дальность стрельбы активно-реактивными снарядами до 67 км (с обычными – до 40 км), а автоматизированная система заряжания позволяет произвести первый выстрел через менее чем 30 секунд после остановки.

PzH 2000 способна произвести несколько выстрелов по разным траекториям так, чтобы все они достигли цели одновременно – так называемая техника MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact). Это превращает одну гаубицу в эффект батарейного залпа.

САУ RCH 155: надежная защита расчета

Колесная САУ RCH 155 является качественным скачком по сравнению с PzH 2000. Колесное шасси HX3 (8×8) вместо гусеничного обеспечивает значительно более высокую стратегическую мобильность.

Пушечная установка – полностью автоматизированная, безэкипажная башня с той же 155-мм пушкой L/52, что и на PzH 2000. Принципиальная особенность – расчет из двух человек остается в защищенной кабине, не выходя из машины в процессе стрельбы.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус посетил прифронтовые регионы Украины и побывал в военных штабах вблизи линии боевых действий. Во время визита украинские военные показали партнерам оперативную ситуацию на фронте, применение цифровой системы DELTA и работу дроново-штурмовых подразделений.

Также стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины в сфере deep strike и mid strike-возможностей, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!