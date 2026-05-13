Не только IRIS-T: в Минобороны показали, какое немецкое оружие получила Украина с начала полномасштабного вторжения. Фото
С начала полномасштабного вторжения РФ Германия стала для Украины одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники – от бронемашин до систем ПВО. Общий объем военной поддержки со стороны ФРГ за это время достиг более 28,6 млрд евро.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Его глава Михаил Федоров отмечал, что Германия сегодня является страной номер один в мире по объему безопасности помощи Украине – она составляет около трети всей поддержки.
Немецкие танки Leopard, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T, САУ PzH 2000 – все это вооружение сыграло важную роль в усилении оборонных возможностей нашего государства. Также Германия предоставила Украине и американские ЗРК Patriot и ракеты к ним, РСЗО HIMARS, БТР M113, словацкие САУ Zuzana, и многочисленные другие образцы военной техники.
Какое важнейшее немецкое вооружение получили Силы обороны Украины
В Минобороны отметили, что Германия стала одним из ключевых лидеров в усилении украинской ПВО. Благодаря партнерству с Берлином наше государство усилилось такими образцами, как IRIS/T, Gepard и Skynex.
IRIS-T SLM/SLS: защита от баллистических и крылатых ракет
Передача зенитных ракетных комплексов IRIS-T стала одним из ключевых факторов усиления украинской системы ПВО.
Комплекс существует в двух вариантах:
– SLM с зоной поражения до 40 км по дальности и 20 км по высоте;
– SLS для ближнего эшелона, дальностью до 10 км.
Ракета IRIS-T обладает высокой маневренностью. Это принципиально важно для перехвата баллистических и крылатых ракет на конечном участке траектории.
Система способна одновременно вести несколько целей в разных секторах, что критично в условиях массированных комбинированных ударов. Украинские подразделения фиксируют высокий коэффициент перехвата вражеских воздушных целей с помощью IRIS-T.
ВСУ Gepard: уничтожение "Шахедов"
Зенитная самоходная установка Gepard вооружена спаренной 35-мм автоматической пушкой. Скорострельность около 1100 выстрелов в минуту (суммарно по обоим стволам). Дальностью эффективного огня до 4 км по высоте и 5,5 км по горизонтали.
Gepard разрабатывался в 1960-х годах для перехвата реактивных самолетов на малой высоте. Но в современных условиях хорошо проявляет себя в борьбе с малоразмерными БпЛА, "Шахедами" и ракетами, летящими на малой высоте.
Ключевое его преимущество – неприхотливость к обслуживанию, автономная радарная система управления огнем и дешевизна выстрела по сравнению с ракетными перехватчиками.
Зенитный комплекс Skynex: противодействие дронам и крылатым ракетам
Зенитный артиллерийский комплекс Skynex построен вокруг пушки Oerlikon Revolver Gun Mk3 калибра 35 мм, системы управления боем Oerlikon Skymaster и тактического радара обнаружения X-TAR3D.
Каждая батарея способна контролировать воздушное пространство в радиусе до 50 километров и поражать цели в зоне до 4 километров.
Принципиальное его отличие от Gepard – централизованная архитектура управления, интегрирующая все "стволы" батареи в единую сеть, которая может действовать автономно или как часть более широкой системы эшелонированной ПВО.
Боеприпас AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) является программируемым. Гильза разрывается в непосредственной близости от цели и выпускает облако вольфрамовых стержней, уничтожая дрон или подрывая боевую часть крылатой ракеты.
Германия усилила и парк бронетехники Сил обороны, предоставив танки Leopard и БМП Marder (переводится как "куница"). Это направление помощи сочетает в себе огневую мощь Leopard 2A6, маневренность Leopard 1A5 и универсальность БМП Marder 1A3.
Leopard 2A6: защищенный и мощный танк
Leopard 2A6 является одной из самых защищенных и мощных боевых машин. Танк вооружен 120-мм пушкой Rheinmetall L/55 увеличенной длины ствола, что обеспечивает более высокую начальную скорость снаряда и большую бронепробиваемость.
Комплекс активной защиты отсутствует в этой версии, однако Leopard 2A6 оснащен мощным комбинированным бронированием и системой управления огнем с тепловизионным прицелом командира, что позволяет действовать в режиме "охотник-убийца " – командир самостоятельно находит цель и передает ее наводчику, не прерывая обзора. Это существенно увеличивает боевой темп.
Leopard 1A5: поддержка пехоты, поражение легкобронированной техники
Leopard 1A5 является машиной значительно старшего поколения, оснащенной 105-мм пушкой Royal Ordnance L7.
В условиях позиционной и оборонительной борьбы этот танк играет важную роль: маневренная, относительно несложная в обслуживании платформа, способная поддерживать пехоту огнем и поражать легкобронированную технику.
БМП Marder 1A3: огневая поддержка
Боевая машина пехоты Marder 1A3 вооружена 20-мм автоматической пушкой Rh 202 и оснащена ночным прицелом, позволяющим вести бой в условиях ограниченной видимости.
Машина может перевезти механизированное отделение и обеспечить его огневую поддержку в непосредственном столкновении. Несмотря на то, что Marder является представителем поколения 1970-х, он хорошо отвечает потребностям ВСУ в надежной защищенной машине для механизированных подразделений.
Пушка Rh 202 эффективна против легкой бронетехники, оборонительных сооружений, БпЛА на малой высоте и живой силы противника, что сделало Marder многофункциональным активом на различных участках фронта.
Германия передала Украине САУ Panzerhaubitze 2000 и RCH 155. Эта современная артиллерия существенно усиливает огневые возможности Вооруженных сил Украины благодаря высокой дальности и точности стрельбы.
САУ PzH 2000: эффект батарейного залпа
Самоходная гаубица PzH 2000 калибра 155 мм является одной из самых современных артиллерийских систем.
Ствол L/52 обеспечивает максимальную дальность стрельбы активно-реактивными снарядами до 67 км (с обычными – до 40 км), а автоматизированная система заряжания позволяет произвести первый выстрел через менее чем 30 секунд после остановки.
PzH 2000 способна произвести несколько выстрелов по разным траекториям так, чтобы все они достигли цели одновременно – так называемая техника MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact). Это превращает одну гаубицу в эффект батарейного залпа.
САУ RCH 155: надежная защита расчета
Колесная САУ RCH 155 является качественным скачком по сравнению с PzH 2000. Колесное шасси HX3 (8×8) вместо гусеничного обеспечивает значительно более высокую стратегическую мобильность.
Пушечная установка – полностью автоматизированная, безэкипажная башня с той же 155-мм пушкой L/52, что и на PzH 2000. Принципиальная особенность – расчет из двух человек остается в защищенной кабине, не выходя из машины в процессе стрельбы.
Как писал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус посетил прифронтовые регионы Украины и побывал в военных штабах вблизи линии боевых действий. Во время визита украинские военные показали партнерам оперативную ситуацию на фронте, применение цифровой системы DELTA и работу дроново-штурмовых подразделений.
Также стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины в сфере deep strike и mid strike-возможностей, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!