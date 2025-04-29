Не только на Курщине: в России заговорили о привлечении солдат из КНДР к боевым действиям на других направлениях

В России допустили задействование военнослужащих из Северной Кореи на направлениях боевых действий в Украине. Такие заявления прозвучали после того, как российский диктатор прямо признал участие КНДР в боях на территории Курской области РФ.

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Теперь корейцы "готовятся к другим задачам". Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, северокорейские военнослужащие могут быть задействованы на других участках российско-украинской войны после боев в Курской области.

"Это решение главнокомандующего. Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал", – заявил российский депутат.

По словам Картаполова, сейчас военнослужащие из КНДР "завершили выполнение задач и теперь готовятся к другим задачам, к каким – узнаем позже".

Также он горячо поддерживает возможность задействования северокорейских военнослужащих "в параде победы на Красной площади".

"Я пока не знаю, но если бы они приняли участие, я считаю было бы правильно", – заявил Картаполов.

Тот факт, что разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году, после поражения управлявшей этой страной Японии во Второй мировой войне, Картаполова, похоже, ничуть не смущает.

Напомним, 28 апреля Путин поблагодарил северокорейских военных за "подвиг" на Курщине. По его словам, подразделения КНДР принимали "активное участие" в боях на Курщине, причем якобы "в полном соответствии с международным правом".

Диктатор также заявил, что население государства-агрессора никогда не забудет солидарности" Северной Кореи.

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