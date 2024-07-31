Не только с помощью оружия: Зеленский сказал, как Украина может вернуть оккупированные города, и высказался о референдуме

Украина может вернуть оккупированные города не только с помощью оружия. Решение о территориальной целостности страны должно быть принято с участием народа, а не одним лицом, посредством референдума. Хотя это и не самый лучший вариант из-за возможной выгоды для российского диктатора

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Такое мнение в интервью журналистам французских изданий высказал Владимир Зеленский во время визита на Волынь в среду, 31 июля. По словам президента, Украина и большинство стран мира планируют подготовить мирный план. И после этого такие вопросы можно будет решить по дипломатическому пути.

"Если вы говорите о референдуме, то этого должен хотеть украинский народ. Откровенно, мне кажется, это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он захватит часть наших территорий", – отметил президент.

Более того, по мнению президента, освобождение всех территорий силой и оружием "стоит много времени и человеческих жизней". Он убежден, что добиться возвращения украинских земель можно по дипломатическому пути.

Журналисты поинтересовались у президента, изменились ли условия Украины для переговоров с РФ. То есть является обязательным условием полный вывод российских войск с территории Украины.

"Это не значит, что в момент начала переговоров в рамках второго Саммита мира мы будем на границах 91 года. Это я вам отвечаю на ваш вопрос. Нет, это не значит", – ответил Зеленский.

В то же время он уточнил, что такой сценарий полного восстановления территориальной целостности до начала переговоров справедлив. Но это не значит, что он осуществим только с помощью оружия.

По словам президента, Украина и большинство стран мира планируют подготовить мирный план. И после этого такие вопросы можно будет решить по дипломатическому пути.

Напомним, что накануне, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский приехал на Волынь. Там состоялось выездное совещание по безопасности севера нашего государства. В Волынской области глава государства проверил строительство фортификаций на границе.

Напомним, ранее президент заявил, что украинские военные разработают обновленную структуру работы ПВО Украины. Это делается для того, чтобы обеспечить большую защиту от ракетных и дроновых атак России все регионы нашего государства. Соответствующее заявление президент сделал после двухдневной рабочей поездки сразу в два украинских региона – Харьковщину и Полтавщину.