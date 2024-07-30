Зеленский приехал на Волынь и проверил строительство фортификаций на границе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля приехал на Волынь: там состоялось выездное совещание по безопасности севера нашего государства. В Волынской области глава государства проверил строительство фортификаций на границе.

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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского. Глава государства подчеркнул, что усиление украинской границы остается одним из ключевых приоритетов государства.

"Волынь. Строительство фортификаций и совещание по безопасности наших северных регионов. Основное внимание – защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью. Продолжаем усиливать украинскую границу. Спасибо всем, кто работает ради защиты и прочности Украины", – отметил президент.

Также Зеленский опубликовал краткий видеоотчет из поездки.

Участие в координационном совещании по безопасности ситуации и защите государственной границы в Волынской области под председательством Зеленского приняли представители военного руководства, Государственной пограничной службы, начальники Волынской, Житомирской, Ривненской, Киевской и Черниговской ОВА.

Так, глава ГПСУ Сергей Дейнеко доложил о защите границы, в частности, о количестве привлеченных воинов, их способностях и вооружениях.

Начальники Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, Киевской – Руслан Кравченко, Житомирской – Виталий Бунечко, Ривненской – Александр Коваль, Волынской – Юрий Погуляйко и глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец проинформировали о ходе возведения фортификаций вдоль границы с Беларусью.

Президент ознакомился с работами на одном из опорных пунктов Волынской области: там Владимир Зеленский осмотрел обустройство траншей, огневых сооружений и позиций, блиндажей.

"С начала полномасштабного российского вторжения здесь были построены противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями. На направлениях вероятного движения бронированной техники оккупантов установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава", – говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский заявил, что на севере границы Украины – под "крепкой защитой" и с точки зрения численности личного состава, и в отношении линий обороны. Во всех областях, граничащих с РФ и Белоруссией, уже увеличено количество пограничников – и этот процесс продолжается.

Кроме того, в Волынской области президент, по его словам, посетил одно из предприятий, производящих текстиль.

"На Волыни посетил предприятие легкой промышленности, специализирующееся на изготовлении текстильных изделий. Пообщался с людьми, которые там работают. В прошлом году предприятие вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет. Благодарен всем, кто работает, создает и сохраняет рабочие места, тем самым усиливая наше государство", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что украинские военные разработают обновленную структуру работы ПВО Украины. Это делается для того, чтобы обеспечить большую защиту от ракетных и дроновых атак России все регионы нашего государства.

Соответствующее заявление президент сделал после двухдневной рабочей поездки сразу в два украинских региона – Харьковщину и Полавщину.