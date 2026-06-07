Не только ядерка: Костенко предположил, как РФ может переломить ход войны в свою пользу

Мобилизация в России от 300 до 500 тысяч человек может существенно изменить ход войны и создать серьезные вызовы для Украины. Вместе с тем нельзя полностью исключать вероятность применения оккупантами тактического ядерного оружия на фронте, чтобы прорвать украинскую оборону.

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Об этом заявил народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По словам Костенко, российское руководство будет пытаться любыми способами вернуть себе инициативу на поле боя.

Наиболее опасным сценарием, по его мнению, может стать проведение новой масштабной мобилизации в России.

"Если они (россияне – ред.) там объявят мобилизацию на 300, 400 или 500 тысяч человек, это и станет переломным моментом в этой войне. И точно не в нашу пользу", – считает народный депутат.

Кроме этого, Костенко предполагает, что Россия может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия непосредственно на фронте. По его словам, такое развитие событий нельзя полностью исключать.

Нардеп считает, что тактическое ядерное оружие российские войска могут использовать для прорыва переднего края обороны.

По оценке Костенко, применение такого оружия можетнанести поражение территории площадью примерно "5х5 или 10х10 км". По его мнению, этого может быть достаточно для дальнейшего введения вражеского войска в образовавшийся прорыв.

Поэтому, отметил парламентарий, украинские Силы обороны должны строить систему обороны с учетом подобных угроз.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия теряет эффективность на поле боя в Украине. Зато Силы обороны продолжают контрнаступательные действия, выбивая россиян с захваченных ими ранее позиций.

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