Не все страны НАТО выполняют данные Украине обещания по поставкам систем ПВО – Bloomberg

Несколько союзников Украины из Североатлантического альянса до сих пор не выполнили своих обязательств, которые они взяли на себя на саммите НАТО в Вашингтоне. Речь идет об обещаниях отправить украинцам по крайней мере пять дополнительных систем противовоздушной обороны большой дальности.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на несколько анонимных источников. Кто именно из партнёров Украины не выполняет свои обязательства, не сообщается.

"По словам одного чиновника, в то время как Россия продвигается вперед, поддержка среди союзников Украины остается неравной. Другой источник сообщил, что некоторые партнеры отстают в снабжении военной техники сил Украины, что негативно влияет на оборону страны", – отмечает издание.

Bloomberg также напоминает слова президента Украины Владимира Зеленского, который в обращении к стране сказал, что "на войне не бывает отпуска". Украинский лидер вновь обратился к союзникам с призывами о срочной помощи, причем он подчеркнул, что "обращается с этим в Соединенные Штаты, Великобританию и Францию".

Речь об обещанных Украине во время последнего саммита НАТО трех системах Patriot от США, Германии и Румынии, и еще одной такой же системы, собранной по частям от нескольких стран. Также Италия пообещала отправить систему "земля-воздух" SAMP-T. Другие союзники обязались прислать в Украину меньшие по радиусу действия системы ПВО и боеприпасы.

В последнем обращении к стране Зеленский заявил, что Киев уже обсудил с партнерами вопрос поставки систем противовоздушной обороны. Мы готовим подкрепление, сказал он, не уточняя подробности.

В свою очередь издание дает пессимистический прогноз: "многие обещания НАТО вряд ли будут выполнены до осени, когда ожидается, что Россия усилит бомбардировку критической инфраструктуры Украины".

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