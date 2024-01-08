'Не всегда достигают своих целей': Игнат объяснил, почему Россия запускает ракеты чаще всего из Каспийского моря

Российские террористы опасаются запускаемых по Украине падений ракет на территории РФ. Именно поэтому захватчики атакуют из района Каспийского моря.

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Такое мнение высказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Игнат отметил, что иногда российские ракеты теряют радиолокационную привязку к своей цели. Это приводит к запуску самоликвидаторов или падению ракет в другом месте, чем планировалось ранее.

Он уточнил, что такие случаи можно было увидеть, в частности, на видео, когда была уничтожена половина российской деревни, где упала крылатая ракета. Но на самом деле таких случаев гораздо больше.

"Не зря оккупанты запускают ракеты из района Каспийского моря, над морем именно. Потому что есть вероятность несхождения ракеты, что она просто отвалится от самолета и упадет россиянам на голову. Именно поэтому Волгодонск и район Каспийского моря являются самыми частыми местами, откуда россияне пускают ракеты", – объяснил спикер Воздушных сил.

Напомним, утром 8 января во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в том числе "Кинжалов". Страна-агрессор еще ночью подняла в небо более десятка бортов Ту-95МС и МиГ-31К, около 06:45 первые взрывы прогремели в Днепре, а затем в Кривом Роге, Запорожье, Хмельницком.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харьковщине. Под вражеским огнем оказался областной центр и город Змиев в Чугуевском районе. Целью путинских террористов в очередной раз стали дома мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет в разных направлениях в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.

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