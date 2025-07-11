'Не выдержала реалий фронта': украинские военные на Купянском направлении уничтожили северокорейскую РСЗО Type 75. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и военную технику оккупантов по всей линии фронта. На этот раз на Купянском направлении наши бойцы отминусовали реактивную систему залпового огня северокорейского производства Type 75.

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Феерическое видео опубликовали в Telegram-канале ОСГВ "Хортица". Там отметили, что РСЗО не выдержала реалий фронта.

"Северокорейская экзотика не выдержала реалий фронта. РСЗО Type 75 вышла на позицию, чтобы работать, – но первыми отработали пилоты Первой Президентской бригады "Буревий", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как оккупанты спрятали технику среди деревьев в надежде, что она останется незамеченной. Однако зоркое зрение наших военных обнаружило вражескую реактивную систему. Через некоторое время туда наведался украинский дрон и сбросил взрывчатку. Как следствие, у оккупантов минус по технике.

"Удар быстрый, результат – ожидаемый: еще одна "редкость" уничтожена на Купянском направлении. Держим темп!" – указано в сообщении.

Что известно о РСЗО Type 75

Реактивная система залпового огня РСЗО построена на шасси гусеничного бронетранспортера типа "73", сборкой которого занималась компания "Комацу". Там установлен пакет из 30 направляющих сотового типа производства "Ниссан". Механизмы наведения имеют электрический и ручной приводы.

130-мм реактивные снаряды к РСЗО имеют длину 1856 мм и массу 43 кг (из которых 15 кг составляет масса боевой части). Продолжительность одного ракетного залпа составляет 12 секунд, дальность поражения – до 15 км.

Напомним, на Купянском направлении ситуация остается сложной, однако контролируемой. Оккупанты небольшими группами пытаются найти щели в украинской обороне для дальнейшего прорыва. Также враг продолжает готовиться к форсированию реки Оскол.

Как писал OBOZ.UA, недавно защитники уничтожили еще один российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около 10 млн долларов. Оккупанты пытались отслеживать комплекс в лесополосе, однако попытка оказалась неудачной: украинские дроны обнаружили "Бук" еще на подъезде к тайнику.

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