Не выполнил план – сам идешь на мясной штурм: как украинцев загоняют в военкоматы на оккупированных территориях

С апреля на временно оккупированной территории Украины полным ходом идет призыв на срочную службу в армию страны-агрессора России, а в мае захватчики собираются уже пополнить "мобилизационный ресурс". И все это несмотря на обещания Путина о пяти годах "индульгенции". Но слово дал, на слово наплевал – обычное дело для российского диктатора. Верить ему могли только наивные.

Что сейчас происходит в оккупации – читайте в материале OBOZ.UA.

Запорожская область

Российские захватчики планирует пополнить ряды своей террористической армии за счет 150 тыс. жителей временно оккупированной территории Запорожской области. А для осуществления своих преступных планов РФ уже создала в захваченном регионе соответствующую инфраструктуру – вплоть до того, что на всех предприятиях были организованы так называемые военные столы.

Отправляли в военкомат, обязывали пройти медкомиссию и требовали встать на воинский учет от всех мужчин при получении российского паспорта, например, в Мелитополе.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, россияне уже проводят призыв. При этом он напомнил, что Путин в прошлом году клялся, что в течение пяти лет РФ не намерена проводить ни призыв, ни мобилизацию на оккупированных территориях. Тем не менее, соответствующие мероприятия тут идут полным ходом – в частности, на предприятиях ведется воинский учет украинцев.

"Если брать в целом то, что они публикуют официально, то им нужно призвать более чем 150 тысяч жителей. Мы понимаем, что на временно оккупированной территории не так много мобилизационного ресурса осталось, потому что 50% населения выехало. Но также нужно понимать, что враг завез на территорию Бердянска, Мелитополя, Энергодара огромное количество людей, которые также будут мобилизационным ресурсом", – сказал Федоров.

Тем временем местные гауляйтеры терроризируют украинцев и пытаются пополнить за их счет ресурс российской армии. Федоров добавил, что в особой зоне риска люди с 18 до 30 лет. А по словам собеседников OBOZ.UA на захваченных территориях Запорожской области Украины, с середины-конца мая будут "грести" уже тех, кто старше.

Донецкая область

Почти то же самое сейчас происходит и на оккупированной части Донецкой области. Причем как в давно захваченных населенных пунктах, так и на "новых территориях".

Например, в Мариуполе до 15 апреля военкоматы собрали данные от работающих тут предприятий – списки мужчин, которые подпадают под призыв и мобилизацию.

Сейчас же весь город увешан рекламой службы в ВС РФ.

"Количество и агрессивность рекламы на заключение контрактов в русскую армию выросло в разы. Официальный канал оккупационной администрации рекламирует не от хорошей (жизни. – Ред.). Надо выполнять распоряжение по призыву с последующим контрактированием, а болванов не так много. Поэтому с мая должны начать по сути принудительную мобилизацию простым путем - определенное количество на каждое предприятие на местах. Не выполнил – сам идешь на мясной штурм. Простая действенная тактика", – написал в своем Telegram-канале советник законного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Тем временем появилась информация, что в так называемой "ДНР" уже начали выписывать повестки, которые раздают на блокпостах. В частности, такое произошло на въезде в оккупированный Енакиево. В повестке указано, что нужно явиться для постановки на воинский учет, однако местные жители понимают, что это только повод.

Также в оккупации убеждены, что нет особой разница между призывом на срочную службу и мобилизацией. "Вопрос только в возрасте – но и срочников, и мобилизованных бросят на фронт. А под каким соусом тебя загребут – уже не важно", – утверждает наш собеседник в оккупированном Донецке.

Сейчас из-за того, что в армии РФ очень тяжелая ситуация с потерями на войне в Украине, на оккупированной территории также начали усиленно разыскивать СОЧ (самовольно оставивших часть или службу). А их тут немало.

Причем в последнее время жители Донецка, Енакиева и других подконтрольных России городов замечают листовки, написанные как под копирку – не желающие воевать за оккупантов представлены как наркоманы с неконтролируемой агрессией.

Местные убеждены, что информация ложная, просто оккупантам нужно пушечное мясо – причем любой ценой.

И, судя по всему, уже остался всего лишь шаг до облав, которые очень хорошо знакомы жителям захваченной части Донбасса еще с 2022 года. А то, что они будут, никто не сомневается.