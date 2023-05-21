'Не взяли до конца!' Украинские военные объяснили, что происходит в Бахмуте

Бахмут Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск, заявил президент Владимир Зеленский. В ВСУ отметили, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, ведя бои с силами РФ.

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Об этом рассказали заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram и представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Общественному".

По словам Череватого, украинские военные удерживают позиции в окрестностях города.

"Президент правильно сказал — город, по сути, снесен с лица земли. Враг ежедневно массированными ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений в юго-западной части города. Идут тяжелые бои", – отметил он.

Так военный прокомментировал ответ президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита G7 на вопросы о Бахмуте.

Когда у него спросили "Контролирует ли Украина Бахмут? Россияне утверждают, что захватили его", президент сказал: "Думаю, нет. Но вы понимаете, что там ничего нет. Они разрушили все здания. Это грустно, но сегодня Бахмут только в наших сердцах. Он просто уничтожен, там много мертвых россиян... Наши защитники из Бахмута проделали огромную работу. И мы ценим их за их смелость".

Череватый также подчеркнул, что Россия придает захвату Бахмута огромный символизм и выдает его оккупацию за величайшую "победу".

"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр — не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", — сказал представитель Восточной группировки войск.

О том, что украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет", рассказала и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что российским войскам не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

"То есть продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", – заверила Маляр.

Напомним, накануне, 20 мая, Пригожин заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. С победой наемников уже поздравил президент РФ Владимир Путин, он пообещал, что все причастные получат государственные награды.

В украинском Минобороны заявление Пригожина в тот же день опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

В то же время в Институте изучения войны подчеркнули, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества, и предположили, что своим заявлением "Пригожин может вводить в заблуждение".