Не задействованы в боях против ВСУ: что делают военные КНДР вблизи границ Украины

Из около 14 тысяч солдат Северной Кореи, которых их диктатор Ким Чен Ын отправил на помощь российским захватчикам для участия в боевых действиях против Украины, более 6 000 погибли. А те, что остались в живых, сейчас находятся в Курской области, вблизи с российско-украинской границей, в направлении Харькова, они якобы заняты в разминировании.

В боях против украинцев военные КНДР якобы не задействованы, сообщает Telegraph. Причем британский дневник ссылается на видео (ниже), обнародованное российским командованием захватчиков.

Разминирование Курщины

"Они замечательные ребята, быстро учатся, внимательно слушают и делают заметки", – цитирует британское издание российского командира с позывным "Велес".

Район, где северокорейские войска сейчас задействованы в разминировании, находится "в Курской области непосредственно на границе с Украиной и к северу от украинского Харькова", отмечает издание и уточняет – это тот самый район, где солдаты КНДР были развернуты в прошлом году.

По определению захватчиков, украинские войска якобы "оставили после себя ранее невиданную плотность взрывчатки". Поэтому некоторые районы Курщины "слишком опасны для возвращения гражданского населения", добавляет британское издание.

Почему это российские оккупанты раньше не видели такую плотность заминирования, не понятно. Разве что они в 2022 году отступали с закрытыми глазами.

Чем еще занимаются солдаты КНДР

Отдельно британское издание цитирует Вадима Скибицкого, заместителя главы Главного управления разведки Минобороны Украины. Генерал-майор рассказал, что военные КНДР "изучают свой опыт в этой войне, чтобы расширить производство на собственной территории" – речь идет о производстве военных дронов.

Также, как сообщал OBOZ.UA, Россия привлекла северокорейских операторов дронов для корректировки ударов по Сумщине. С территории Курской области они с помощью БпЛА проводят разведку и корректируют удары российских РСЗО по позициям Сил обороны Украины.