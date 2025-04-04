'Не знаю, что с моим сыном, квартира выгорела полностью': женщина, чудом выжившая во время удара РФ по Харькову, рассказала о трагедии

В результате российской атаки на Харьков исчез по меньшей мере один горожанин. Его мама чудом уцелела: минувшую ночь она провела у знакомых, к которым поехала погостить.

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Вернувшись, Валентина увидела выгоревшую квартиру, сына же она не может найти ни среди погибших, ни среди раненых. С убитой горем женщиной побеседовали журналисты "Радио Свобода".

Вечером 3 апреля российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. Захватчики попали, в частности, в двухэтажный многоквартирный дом в Новобаварском районе города. В одной из квартир в этом доме жила харьковчанка Валентина вместе с сыном Андреем. Женщину спасло то, что в момент атаки она была в гостях в другом районе. Что случилось с ее сыном, Валентина не знает до сих пор.

"Я не знаю, что с моим сыном... он на первом этаже был [сам]... Я была у родственников, гостила. Мы вдвоем жили.... Мне начали знакомые звонить и спрашивать. Говорят: что у вас случилось? А я буквально час назад с соседкой со второго этажа разговаривала. Говорю: ничего не случилось, все нормально. А потом все начали сбрасывать видео. Я до сих пор не знаю, что с моим сыном", – со слезами говорит она.

Валентина уверена: если бы осталась дома – точно бы погибла. И несмотря на то, что среди погибших ее сына до сих пор не идентифицировали, она почти не надеется на то, что он уцелел.

"Квартира выгорела дотла. И никто из соседей не знает, где он, что он... Среди тех, кого отвезли в больницу, его нет. И на втором этаже погибли – уже знают... А о нем я ничего не могу [узнать]. Скорее всего, он погиб, потому что в это время он обычно дома. они никуда по вечерам не ходит", – рассказала Валентина.

Одна из ее соседок также рассказала "Радио Свобода" об адской ночи.

"Горели здесь – забор, вот все.... Бросало все, взрывалось все", – говорит женщина.

По данным Харьковской областной прокуратуры, вражеский дрон попал в подъезд двухэтажного многоквартирного дома, после чего там вспыхнул пожар.

"Травмы разной степени тяжести, острый шок получили шесть человек, среди них 16-летняя девушка. К сожалению, найдены обгоревшие фрагменты тел четырех погибших. Их личности устанавливаются", – отметили в прокуратуре региона.

А "Радио Свобода" утверждает, что, по предварительной информации, погибли женщина, двое мужчин и ребенок.

Местные жители рассказали правоохранителям об жителях двух квартир, оказавшихся в эпицентре удара. В одной из них жила семья: супруги и их 12-летняя дочь. В другой – 45-летний Андрей и его мать.

На месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы.

Еще один дрон попал в пятиэтажный жилой дом, второй – недалеко в землю. Получили ранения и получили острую реакцию на стресс 29 человек, среди которых девочка 12 лет и мальчик 9 лет.

Напомним, накануне вечером стало известно, что Россия атаковала дронами Харьков. Под ударами оказались жилые дома. К утру 4 апреля известно уже о 5 жертвах атаки: останки четырех человек нашли спасатели под завалами, еще один человек скончался в больнице от тяжелых ранений.

Данные о раненых у разных структур несколько отличаются. В региональной прокуратуре и Харьковском городском совете по состоянию на 11 часов последние актуальные сообщения извещали о 35 пострадавших, в то время как в Харьковской ОВА заявляли о 32 раненых.

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