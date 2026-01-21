"Небо кишит дронами": пограничник рассказал об "аде" на левобережье Херсонщины. Видео

Левобережье Херсонщины остается одним из самых опасных участков фронта, где каждый выход на позиции может стать последним. Самые страшные мероприятия, постоянная охота вражеских дронов и потери, которые несут подразделения во время ротаций.

Об этом сообщил в интервью пограничник "Лысый". Видео распространили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Переправы к позициям происходят в так называемые "золотые минуты", когда есть минимальный шанс добраться до берега и замаскировать следы. Все вещи и оружие бойцы переносят на себе, ведь времени на промедление нет.

"Лысый" отмечает, что первые выходы были психологически самыми тяжелыми – ожидания минометного обстрела и столкновения с противником сопровождали каждый шаг. В то же время ключевую роль играла взаимная поддержка между собратьями, в частности шутки, которые помогали снизить напряжение даже в критических условиях.

Отдельно пограничник обращает внимание на сложность службы зимой: холод, возможное замерзание Днепра и тяжелое передвижение по песку после подтоплений значительно усложняют выполнение задач. Вес снаряжения одного бойца может достигать около 30 килограммов – вместе с боеприпасами, едой и повербанками.

Он также рассказал о случаях ранений во время переправ и ротаций, когда целые группы несли потери, но, несмотря на это, продолжали выполнять задачи. По словам военного, постоянная угроза с воздуха заставляет непрерывно мониторить обстановку, ведь дроны противника активно работают не только на линии фронта, но и в тылу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники продолжают наносить ощутимые потери российским силам на Курском направлении. С помощью ударных и FPV-дронов бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и замаскированный автомобиль противника.

