"Небо красное от дронов": Россия уже запустила десятки "Шахедов" на Украину, тревога дошла до Киевщины. Подробности

Российская Федерация вечером 8 июня начала новый обстрел Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". Они появились в нашем воздушном пространстве около 19:40.

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О полете вражеских БПЛА информирует Telegram-канал Воздушных сил ВСУ. Прессслужба подтвердила, что было зафиксировано много групп "Шахедов", и они двигались в направлении разных регионов страны.

По состоянию на 21:15, по официальной информации, российские БПЛА летели на Киевскую, Черкасскую, Харьковскую области, а также:

– на севере Полтавщины: курсом на юг/юго-запад;

– на юге Харьковщины: курсом на север;

– на севере Донецкой области: курсом на юг;

– в районе Запорожья: курсом на запад;

– на востоке и в центре Днепропетровщины: курсом на восток.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщал в Telegram около 21:20, что все небо Сумщины "красное от целей" и "такого никогда не было еще".

Неофициальные мониторинговые каналы заявили, что фиксировалась активность врага (в частности коммуникации пунктов управления), что может свидетельствовать о подготовке вылета стратегической авиации.

Telegram-канал "Николаевский Ванёк" также предполагал это, но отмечал: "С высокой вероятностью снова будет массированный обстрел с применением "стратегов", но ничего сверхъестественного не будет".

Также он информировал о направлениях движения "Шахедов" по состоянию на 21:45:

Тем временем российские пропагандистские паблики утверждали, что в обстреле в ночь на 9 июня ВС РФ якобы могут задействовать более 500 дронов. Эта информация не является подтвержденной и может быть попыткой запугивания. Однако если в вашей области активен сигнал тревоги, пренебрегать опасностью не стоит, находитесь в укрытиях.

Также напоминаем о запрете публиковать в открытом доступе фото/видео и подробную информацию об атаке, работе ПВО, прилетах – за это предусмотрена уголовная ответственность!

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении к украинцам 8 июня президент Владимир Зеленский призывал граждан не игнорировать сирены воздушной тревоги в эти дни.

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