Оккупанты атаковали Ривненщину, есть пострадавший

Страна-агрессор Россия во время комбинированной атаки ночью и утром 9 июня направила ударные дроны и ракеты по территории Ривненщины. В результате действий врага пострадал человек.

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Об этом сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Александр Коваль. По его словам, защитники неба обезвредили большинство вражеских целей.

"Очень тяжелая ночь для Ровенской области. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один гражданский ранен", – написал он.

Чиновник поблагодарил за профессионализм украинские силы ПВО, которые уничтожили большое количество российских средств воздушного нападения.

"На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки – позже", – добавил глава ОВА.

Напомним: по данным мониторинговых каналов, основным направлением ракетной атаки РФ утром в понедельник стала именно Ривненская область, в частности сообщалось, что вражеские цели держали курс на город Дубно.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки 14 мая силы ПВО сбили четыре вражеские цели на Ривненщине. В результате российского нападения была повреждена гражданская инфраструктура, пострадало несколько человек.

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