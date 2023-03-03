Небо над столицей защищено: Наев рассказал о работе украинских сил ПВО

На Киевщине в определенных местах установлена разветвленная система противовоздушной обороны разных образцов. Она надежно защищает небо над столицей и областью.

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Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он рассказал о готовности украинских сил обороны к отражению враждебной угрозы с воздуха над Киевской областью.

" Пока небо над столицей защищено ", – подчеркнул Наев.

Командующий Объединенными Силами ВСУ рассказал, что средства противовоздушной обороны постоянно маневрируют на местности, из-за чего враг не может вычислить, где именно находится наша ПВО в настоящее время.

Наев подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны постоянно поддерживается в боевой готовности.

"В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний через соответствующие каналы системы управления. Благодаря этому каждый расчет и экипаж в сжатые сроки получает свою отдельную задачу с отражения угрозы из воздуха", – рассказал Сергей Наев.

Напомним, ранее командующий Объединенными Силами ВСУ оценил эффективность украинской ПВО. По словам Наева, сегодня она работает максимально эффективно. Процент сбитых нашими защитниками воздушных целей составляет 80%, а то и больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Защита украинского неба начала усиливаться очень сильными вещами. Наши Воздушные силы ожидают поставки дополнительных батарей и ракет в NASAMS, ЗРК Patriot и SAMP/T, которые могут сбивать баллистические ракеты.

В то же время, президент Владимир Зеленский отметил, что Украине сейчас нужен авиационный компонент ПВО для более эффективного противостояния атакам РФ.

Украинские военные завершают обучение на системах ПВО Patriot в США. В Пентагоне очень одобрительно характеризуют успехи наших бойцов. Соединенные Штаты и другие союзнические государства научили уже 4000 украинских солдат управлять и пользоваться западным оружием.