"Нечисть нужно вычищать": российская агентура в спецслужбах Украины и других стран Европы попалась на горячем

За время войны против Украины по российской разведывательной сети был нанесен самый сильный удар в современной истории. Сотни российских дипломатов, пойманных на шпионаже, были выдворены в РФ, однако среди перешедших на темную сторону оказались и сотрудники западных разведок, а также украинской спецслужбы. Вычищать нечисть – одна из первоочередных задач, поскольку нанесенный урон невозможно измерить деньгами, на кону стоят человеческие жизни.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Полковника СБУ взяли в Запорожье

То, что у России есть завербованные агенты на территории Украины, – к сожалению, давно не новость. И если "рядовых" пособников оккупантов вычисляют на раз-два, то с агентурой в спецслужбах все обстоит намного сложнее. Тем не менее, и тут есть успехи.

Так, в Запорожье разоблачили полковника СБУ, который сливал врагу секретную информацию. Причем, как выяснилось, он постоянно контактировал с сотрудниками правоохранительных и других госорганов РФ, среди которых есть и его близкие родственники.

Как рассказали OBOZREVATEL в Госбюро расследований, во время обыска у предателя были найдены различные технические средства, а также крупная сумма в валюте.

"Сотрудник Службы скрыто осуществлял сбор сведений, полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности, а также данные, составляющие государственную тайну, в частности, относительно схем блокпостов области и другую секретную информацию", – рассказали в ГБР.

Также выяснилось, что полковник снимал на мобильный телефон секретные документы, которые в дальнейшем через мессенджер и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал в Россию.

Полковника обоснованно подозревают в государственной измене – ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье максимальная, если преступление совершено во время военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По словам собеседника OBOZREVATEL в СБУ, произошедшее тяжело восприняли сослуживцы предателя.

"Такое было невозможно представить, но, к сожалению, это правда. Нечисть нужно вычищать – больше тут сказать нечего", – говорит офицер.

В Швеции братья-разведчики 10 лет работали на ГРУ

В Швеции за шпионаж в пользу России были задержаны два брата – 42-летний Пейман Киа и 35-летний Пайам Киа. Оба родились в Иране, в детстве переехали в Швецию, а гражданство этой страны получили в 1994 году.

На протяжении десяти лет они передавали секретную информацию и сотрудничали с ГРУ (военной разведкой РФ). За оказанные "услуги" братья получали золото и деньги.

Пейман Киа – бывший сотрудник службы госбезопасности (SÄPO) и военной разведки (Must) Швеции. Причем он служил в том числе и в одном из самых секретных управлений, которое занимается работой с агентами, действующими под прикрытием за границей. Непосредственно в момент ареста Пейман был шефом службы безопасности в Продовольственном бюро.

Суд над предателями проходил в закрытом режиме – в отсутствии журналистов. За шпионаж в пользу России при отягчающих обстоятельствах Стокгольмский окружной суд приговорил старшего брата к пожизненному заключению, а младшего – к почти десяти годам тюрьмы.

О предателе сразу сообщили канцлеру Германии

На шпионаже в пользу России попался и сотрудник Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии. Он был арестован в Берлине.

Подробности его предательства пока не раскрываются. Глава внешней разведки Германии Бруно Каль заявил, что раскрытие подробностей этого дела может сыграть на руку Москве.

"В случае с Россией мы имеем дело с противоположной стороной, с беспринципностью и готовностью к применению насилия которой мы должны считаться. Каждая разглашенная деталь этой операции даст противнику преимущество в намерениях причинить ущерб Германии", – сказал Каль.

По данным расследования, сотрудник немецкой разведки в 2022 году передал России информацию, которую получил благодаря своей профессиональной деятельности.

Судя по тому, что еще до ареста предателя БНД уведомила об этом канцлера Германии Олафа Шольца, переданные россиянам данные были чрезвычайно важны.

А 26 января стало известно о задержании сообщника немецкого разведчика. Его арестовали в аэропорту Мюнхена, куда он прилетел из США. По данным прокуратуры, гражданин Германии Артур Э. был посредником между сотрудником немецкой спецслужбы и россиянами, через него передавалась секретная информация.

Раскрытие российской агентуры России в Европе идет полным ходом, в том числе благодаря беспрецедентному взаимодействию разведок. Потому что враг – Россия – у всех один.