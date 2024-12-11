Нефтебазу в российском Брянске взорвали беспилотники ГУР: что известно

В ночь на 11 декабря беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) и Сил обороны Украины ударили по нефтебазе в российском Брянске. Эта операция направлена на уничтожение инфраструктуры, поддерживающей российскую агрессию против Украины.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Огненное поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло между 00:00 и 00:30.

В результате удара были повреждены по меньшей мере две цистерны с горюче-смазочными материалами. В Силах обороны Украины подчеркнули, что этот объект играет ключевую роль в обеспечении российских войск топливом и другими необходимыми материалами для агрессивной деятельности против Украины.

Местные жители активно делятся в соцсетях впечатлениями от атаки. Свидетели сообщают о взрывах и ярких вспышках на территории нефтебазы, напоминающих предрождественские фейерверки.

Украина продолжает эффективно наносить удары по важным российским логистическим объектам, уменьшая способность оккупационной армии вести боевые действия.

Напомним, минувшей ночью "бавовны" дождались в нескольких российских регионах. Так, в российском Брянске пожаловались на атаку дронов по нефтебазе. Также очевидцы рассказывали, что после взрывов там бушевал огонь.

Громко было в ночь на 11 декабря и в Таганроге, где местные власти заявили об атаке БПЛА и ракетами. Российские чиновники регионального уровня признали "повреждение промышленного предприятия" и уничтожение огнем "14 автомобилей на парковке". Вероятнее всего, упомянутым предприятием является Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, производящий самолеты и вертолеты, а также осуществляющий ремонт и модернизацию редких самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.