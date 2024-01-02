"Неизвестно, сколько неудачных пусков было раньше": эксперт объяснил, почему россияне запускают ракеты преимущественно с Каспийского моря. Видео

Российская авиация использует безлюдные места в качестве пусковых площадок крылатых ракет на случай "внештатных ситуаций" – как той, которая утром 2 января произошла в селе Петропавловка Воронежской области РФ. Там упавшая ракета оккупантов разрушила дома местных жителей.

Видео дня

Командование войск страны-агрессора не раскрывает информацию о том, сколько пусков были неудачными. На это в комментарии OBOZ TV обратил внимание военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Это объяснение того, почему россияне запускают с Каспия, Черного моря, выходят на какие-то пусковые площадки – чтобы когда эти ракеты не срабатывают, они просто падали на безлюдную местность и никто никогда не видел", – заявил он.

Ступак отметил: мы не знаем, сколько подобных неудачных пусков было. "Но можно понять, что точно не один был неудачный", – сказал военный эксперт.

2 января ВС РФ совершили воздушную атаку высокой интенсивности. Противник пытался перегрузить нашу ПВО.

Захватчики рассчитывали, что на большое количество дронов-камикадзе Shahed, запущенных ранее, украинские военные потратят весь боезапас.

"А потом нужно физически куда-то нашим военным бежать, тянуть эти ракеты или везти на грузовике, подвозить на место пуска... И в это время они запускают крылатые ракеты, "Кинжалы", – объяснил замысел врага Ступак.

Он добавил, что 10 выпушенных за один раз "Кинжалов" – это "истерика" российских оккупантов.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 2 января наши воины отразили масштабную комбинированную атаку, в ходе которой враг применил БПЛА, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты.

– Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 35 дронов и 99 ракет. Силами ПВО уничтожены 35/35 БПЛА Shahed, 59/70 крылатых Х-101/555, 10/10 "Кинжалов", 3/3 крылатых "Калибров", 0/12 баллистических ракет и 0/4 ракет Х-31П. Удалось ликвидировать 107 из 134 воздушных целей.

– В Петропавловке Воронежской области РФ в то время, когда армия страны-агрессора атаковала Украину, упала российская ракета – предварительно, Х-101, которую оккупанты запускали из Каспийского региона. Несколько домов взрывная волна полностью уничтожила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!