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Неизвестные патриоты со всего мира поздравили Буданова с днем рождения. Видео

Надежда Данищук
War
2 минуты
5,3 т.
Неизвестные патриоты со всего мира поздравили Буданова с днем рождения. Видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 4 января отметил день рождения. Ему исполнилось 38 лет.

Видео дня

В этот день главный разведчик Украины получил поздравления от коллег, родных и друзей. А также Буданова поздравили неизвестные патриоты, записав оригинальный ролик.

В начале видео к начальнику ГУР МО обращаются люди в военной форме, развернув флаг африканской страны Судан.

"Господин Кирилл Алексеевич, поздравляем Вас с днем рождения. Все будет Украина", – с ощутимым акцентом говорит один из военных, после чего остальные устроили "приветственную" канонаду из своего стрелкового оружия.

Неизвестные патриоты со всего мира поздравили Буданова с днем рождения. Видео

Далее можно увидеть Ставрополь, где на фоне российского военного парка "Патриот" голос за кадром также произносит поздравление Кириллу Буданову.

"Кирилл Алексеевич, с днем рождения Вас, работаем", – сообщает неизвестный.

Неизвестные патриоты со всего мира поздравили Буданова с днем рождения. Видео

Неизвестные патриоты добрались и в Москву, откуда поздравили главного разведчика Украины с Новым годом и днем рождения.

"Кирилл Алексеевич, поздравляю вас с Новым годом и с днем рождения. Работаем, все будет Украина!", – говорит неизвестный.

Неизвестные патриоты со всего мира поздравили Буданова с днем рождения. Видео

И в завершение ролика – кадры с Красной площади.

"Ну что, ребята. Мы уже добрались и сюда. Поздравляем Вас, Кирилла Алексеевича, с днем рождения. Работаем и мы уже здесь", – утверждает голос за кадром.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 сентября, в День военной разведки Украины Кирилл Буданов поздравил коллег интригующим видео со звуком взрыва. К поздравлениям присоединились главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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