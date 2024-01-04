Неизвестные патриоты со всего мира поздравили Буданова с днем рождения. Видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 4 января отметил день рождения. Ему исполнилось 38 лет.

Видео дня

В этот день главный разведчик Украины получил поздравления от коллег, родных и друзей. А также Буданова поздравили неизвестные патриоты, записав оригинальный ролик.

В начале видео к начальнику ГУР МО обращаются люди в военной форме, развернув флаг африканской страны Судан.

"Господин Кирилл Алексеевич, поздравляем Вас с днем рождения. Все будет Украина", – с ощутимым акцентом говорит один из военных, после чего остальные устроили "приветственную" канонаду из своего стрелкового оружия.

Далее можно увидеть Ставрополь, где на фоне российского военного парка "Патриот" голос за кадром также произносит поздравление Кириллу Буданову.

"Кирилл Алексеевич, с днем рождения Вас, работаем", – сообщает неизвестный.

Неизвестные патриоты добрались и в Москву, откуда поздравили главного разведчика Украины с Новым годом и днем рождения.

"Кирилл Алексеевич, поздравляю вас с Новым годом и с днем рождения. Работаем, все будет Украина!", – говорит неизвестный.

И в завершение ролика – кадры с Красной площади.

"Ну что, ребята. Мы уже добрались и сюда. Поздравляем Вас, Кирилла Алексеевича, с днем рождения. Работаем и мы уже здесь", – утверждает голос за кадром.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 сентября, в День военной разведки Украины Кирилл Буданов поздравил коллег интригующим видео со звуком взрыва. К поздравлениям присоединились главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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