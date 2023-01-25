Нейтральная Швейцария позволила третьим странам передавать Украине оружие и оборудование для разминирования

Высший орган исполнительной власти Швейцарии, Федеральный совет, принял решение разрешить третьим государствам передавать Украине оборудование в качестве военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Такое решение является прорывным для Швейцарии, основным принципом политики которой является нейтралитет.

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Речь идет, в частности, о средствах для разминирования. Об этом в среду, 25 января, сообщили на сайте Федерального совета. Это маленький шаг намекает на то, что это государство, вероятно, будет отходить от своей нейтральной позиции в отношении войны, начатой Россией в Украине.

Как отмечается, теперь Берн может освобождать от эмбарго на поставку военного оборудования для разминирования Украине в каждом конкретном случае.

В органе также добавили, что перед тем, как выдавать лицензию на экспорт, в Швейцарии будут тщательно проверять, чтобы переданное нашему государству оборудование было использовано по назначению и по закону.

Отметим, что накануне в нижней палате парламента Швейцарии была принята депутатская инициатива по реэкспорту военной техники. В нем указано, что документы о запрете экспорта могут отменяться в отдельных случаях, в том числе и из-за войны в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что страна ищет способы конфисковать российские активы на сумму более 8 млрд долларов. Этот вопрос, вероятно, придется решать на всенародном референдуме.

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