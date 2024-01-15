Некоторые страны в Давосе предлагали учесть мнение России: стали известны детали

Некоторые государства, которые в Давосе принимали участие в обсуждении имплементации "Формулы миры" относительно окончания войны в Украине, предлагали привлечь к дискуссиям Россию. Они уверены, что мнение Москвы якобы нужно учитывать.

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Об этом с ссылкой на источники сообщило издание Financial Times в воскресенье, 14 января. Как известно, на мероприятии в Давосе принимала участие 81 страна.

Однако, журналисты не рассказали, какие именно государства предлагали "учитывать мнение" страны-агрессора, однако уточнили, что речь идет не о странах Запада.

По информации FT, "некоторые не западные государства" считают, что урегулирование войны, которую Россия уже почти два года ведет против Украины, должно учитывать "беспокойство" РФ относительно безопасности. В частности, как отмечают журналисты, речь идет о планах украинского государства стать членом Североатлантического Альянса (НАТО).

В то же время западные партнеры, которые активно помогают Киеву вооружением, призвали страны, имеющие связи с РФ, использовать свое влияние, чтобы объяснить Москве, что ее вторжение в независимое соседнее государство, подрывает международную безопасность и нарушает устав ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ОП Андрей Ермак сказал, что президент Владимир Зеленский и его команда никогда не согласятся на замороженный конфликт с Россией. Наше государство требует справедливого мира и недопущения повторения российской агрессии в будущем.