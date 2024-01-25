'Некоторых пленных из российского списка уже обменяли': омбудсмен обратил внимание на ложь РФ по поводу падения самолета Ил-76

Российские пропагандисты совершили промах и сами себя разоблачили во лжи. В обнародованном ими списке украинских военнопленных, якобы находившихся на борту сбитого самолета Ил-76, есть имена украинских бойцов, которых обменяли ранее.

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На это обратил внимание уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Его заявление цитирует Sky News.

"Да, мы нашли в этом списке граждан Украины, которые были ранее обменены", – сказал Лубинец.

Отмечается, что Институт исследования войны (ISW) также 25 января сообщал, что, по меньшей мере, один военнопленный из списка вернулся в Украину во время обмена 3 января.

Этот список из 65 имен опубликовала одиозная путинистка Маргарита Симоньян, которую ISW назвал главным кремлевским пропагандистом.

Напомним, ряд украинских экспертов уже разоблачили ложь России о катастрофе Ил-76. Так, Александр Коваленко подчеркнул, что заявления российского минобороны об "украинских военнопленных" на борту - это фейк, ведь на фото с места его падения не видно тел "десятков человек", якобы летевших этим рейсом.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указали на то, как Россия быстро воспользовалась падением Ил-76 для распространения фейков. По мнению специалистов, манипулируя темой военнопленных, Кремль попытается посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать ВСУ военную помощь.

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