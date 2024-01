Кремль преследовал две цели: в ISW рассказали, как РФ воспользовалась падением Ил-76 в Белгородской области

Утром 24 января в Белгородской области РФ разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76 и игроки информационного пространства страны-агрессора мгновенно воспользовались катастрофой для распространения фейков. Агрессор прибег к этому, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать ей военную поддержку.

Основной темой для "вбросов" стали заявления пропагандистов о якобы пребывании на борту самолета украинских военнопленных. Аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) рассказали, какие цели преследует Кремль, распространяя эту ложь.

В первую очередь эксперты описали хронологию того, как накануне освещалась информация об авиакатастрофе в России. Так, Ил-76 разбился в селе Яблоново Белгородской области (в 50 км к северо-востоку от Белгорода), что подтверждают геолоцированные кадры, опубликованные различными источниками. Министерство обороны РФ заявило, якобы самолет перевозил "65 украинских военнопленных" и "направлялся на заранее организованный обмен" на пограничном пункте пропуска "Колотиловка" между РФ и Украиной. Также ведомство обвинило Киев в попадании в самолет двух неуказанных ракет, в результате чего "погибли 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих".

Одна из самых ярых российских пропагандистов и главный редактор подконтрольного Кремлю издания RT Маргарита Симоньян опубликовала так называемый список "имен украинских военнопленных", которые, по утверждению Москвы, были на борту. Но параллельно этому несколько российских же источников, а также украинских отметили, что по крайней мере один из предполагаемых военнопленных уже был обменян в ходе предыдущего обмена 3 января.

Украинские официальные лица, в том числе уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными немедленно отреагировали на инцидент, подчеркнув, что Украина расследует авиакатастрофу. Они призвали аудиторию не делать преждевременных выводов о ней на основании неподтвержденных фактов.

Пресс-секретарь Главного управления военной разведки Андрей Юсов подтвердил, что обмен военнопленными должен был состояться 24 января, но он не начался. Позже в ГУР заявили, что Украина "не располагает достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно находился на борту самолета" в Белгородской области РФ. Также подчеркнули, что Украина "продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки" и "контролировать воздушное пространство" в районе харьковско-белгородской границы.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на неуказанные источники в ВСУ сперва написало, якобы российский Ил-76 перевозил зенитно-ракетные комплексы С-300, которые оккупанты часто используют для ударов по наземным целям в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении 24 января, что Украина работает над установлением "всех ясных фактов" и что ГУР изучает "судьбу всех заключенных".

"ISW в настоящее время не дает оценки обстоятельств крушения Ил-76 и не может независимо проверить заявления России или Украины об инциденте", – указали аналитики.

Вместе с тем они обратили внимание на то, как российские пропагандисты воспользовались этим событием, чтобы в очередной раз посеять дезинформацию об Украине, в частности на мировой арене.

Председатель комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, якобы Украина "намеренно сбила Ил-76", зная, что в нем "находятся украинские военнопленные". Он призвал приостановить все обмены на неопределенный срок.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в том, что она способствовала авиакатастрофе. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который находится в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН), призвал к срочному созыву еще одного заседания для рассмотрения вопроса о катастрофе и обвинил Украину в "терроризме".

"Подобные российские обвинения отчасти призваны посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с некоторыми другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Киева внутри страны", – заявили в ISW.

Там подчеркнули, что обмен военнопленными является деликатным вопросом как в России, так и в Украине, и подобные обращения к этой теме предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию. В Кремле на этом фоне также сделали необоснованные заявления о том, что Украина "нанесла удар по Ил-76 ракетными комплексами, предоставленными США или Германией". По мнению аналитиков ISW, это было сделано в попытке отговорить западных партнеров Украины предоставлять ей критически важные системы ПВО, необходимые для непрерывной обороны от российских воздушных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко разоблачил ложь России о катастрофе Ил-76 и указал на важные нюансы. Во-первых, он подчеркнул, что заявления российского минобороны об "украинских военнопленных" на борту – это фейк. Во-вторых, самолет не приземлялся, а взлетал с территории РФ, а еще на фото с места его падения не видно тел "десятков человек", якобы летевших этим рейсом.

