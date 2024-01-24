Украина будет настаивать на международном расследовании сбития Ил-76 под Белгородом, – Зеленский

Расследованием сбития российского Ил-76 под Белгородом уже занимается Служба безопасности Украины. Однако руководство нашей страны будет настаивать на международном расследовании.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 24 января. Глава государства уже дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине.

"Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - подчеркнул Зеленский после того, как выслушал доклады министра обороны Умерова, главнокомандующего Залужного, главы Генштаба Шапталы, руководителей ГУР и СБУ Буданова и Малюка.

"Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Надо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля. "Факты" - это главное слово сейчас", – сказал президент.

По определению Зеленского, 700-й день войны – "очень сложный день". Кроме дела с российским самолетом, президенту сегодня докладывали о ситуации на передовой. "Особое внимание - Авдеевка, другие позиции в Донецкой области, а также Купянское направление. Делаем все, чтобы усилить наших воинов", - отметил глава государства.

Президент также прокомментировал решение комитета Сената США по конфискации российских активов. "Совершенно справедливый шаг. Россия должна сильнее всего чувствовать реальную цену ее агрессии, и мы в Украине действительно благодарны всем, кто помогает поиску, заморозке и подготовке конфискации активов российского государства", – сказал Зеленский.

Глава государства напомнил о поддержке Украины Германией. Он поблагодарил канцлера ФРГ за обещание вертолетов и обсудил с Шольцем "защиту Украины от российских ракет и дронов".

Отдельно Зеленский рассказал о награждении наших воинов государственными наградами. "243 наших военных из разных бригад – боевых бригад. И в целом на сегодняшний день награждены уже более 69 тысяч наших защитников из Сил обороны и безопасности Украины. Я благодарен каждому и каждой за стойкость", – отметил он.

Напомним, что 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. На борту транспортника, по утверждениям России, находилось более 60 украинских военнопленных. Однако ряд фактов вызывают сомнения в правдивости этой информации.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне зафиксировали момент падения самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего ракеты С-300. Борт загорелся в воздухе, а после его удара о поверхность в небо поднялся огненный гриб.

Однако военный эксперт заявил, что разбившийся в Белгородской области самолет Ил-76 взлетал, а не приземлялся, проведение никаких обменов не планировалось, а на фото с места происшествия не видно тел "десятков человек", якобы находившихся на борту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!