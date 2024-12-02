'Некоторым мы уже никогда не поверим': Зеленский обсудил с Шольцом гарантии безопасности для Украины

Для Украины очень важны конкретные гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский 2 ноября, когда Олаф Шольц посетил нашу страну с официальным визитом, обсудил это с канцлером ФРГ.

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Политики выступили на совместной пресс-конференции после переговоров. Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA.

Зеленский отметил, что беседа с канцлером Германии была долгой.

Он обсудил, "насколько нам важно иметь гарантии безопасности – серьезные гарантии".

"Я был достаточно открыт и касательно темы НАТО, и касательно наших гарантий безопасности, в что и в кого мы верим, а кому никогда уже не поверим", – сказал президент.

Конкретики он раскрывать не стал. "Пускай эти детали, наверное, останутся между нами", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 декабря с официальным визитом в нашу страну приехал Олаф Шольц. Вместе с Владимиром Зеленским они возложили цветы к народному мемориалу погибшим защитникам на Майдане Незалежности.

– В Киеве Шольц объявил о новых поставках вооружений для Сил обороны, включая шестую систему ПВО IRIS-T, пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.

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