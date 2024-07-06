"Нельзя допустить Минска-3": Столтенберг напомнил, чем завершились все договоренности с Россией

Россия регулярно нарушала "мирные" обещания и расширяла войну против Украины – поэтому допустить "Минска-3" нельзя. Только Киев вправе решать, какие условия являются приемлемыми для любых переговоров, потому что Украина является суверенным независимым государством.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту военного блока (он пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне, США). У политика спросили, достаточно ли решительны члены Альянса, чтобы противостоять попыткам подтолкнуть Киев принять невыгодные условия.

"Лидеры Альянса решительные и сильные, и это будет четко выражено на саммите НАТО, где я ожидаю мощный пакет помощи для Украины", – ответил генсек.

Он сказал, что новая помощь будет включать тренировки новобранцев, финансовые обязательства, двусторонние соглашения о безопасности, передачу оружия и техники и проч..

Решения касательно переговоров вправе принимать только Украинское государство. "Что мы должны сделать как члены НАТО, так это помочь Украине укрепить свои позиции, потому что мы знаем, что существует очень сильная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и ситуацией на поле боя", – указал Столтенберг.

Он не верит, что диктатор Владимир Путин хочет реальных переговоров – ведь последнее его "предложение" было по сути требованием отдать часть украинской территории России.

Столтенберг напомнил: захватническая война началась еще в 2014 году, в Крыму. Дальше россияне зашли в восточную часть Донбасса. Потом – якобы договорились о прекращении огня в Минских соглашениях, но "нарушили их, передвинули линию фронта еще дальше на запад, договорились о "Минске-2", подождали семь лет, а затем начали полномасштабное наступление и захватили еще больше".

"Мы не можем допустить Минска-3", – резюмировал генеральный секретарь НАТО.

Даже после того, как РФ прекратит агрессию, Украине необходимо дать возможность сдерживать врага и "определенные гарантии безопасности". "И, конечно, это также одна из причин, почему члены Альянса так четко заявили, что Украина станет членом НАТО", – считает Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина сможет вступить в НАТО примерно через десятилетие, то есть в 2034 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!