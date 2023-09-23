"Нельзя игнорировать новую реальность": Боррель намекнул, что через 20 лет России не будет

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что война в Украине и конечный результат станут одной из трех движущих сил создания нового мирового порядка наряду с конкуренцией между Китаем и США и подъемом глобального юга. Он сказал, что критически важно "стараться избегать альянса Китая и России".

Об этом сообщает Тhe Guardian. Боррель признал, что не сторонник термина "глобальный юг" для описания такой разнородной группы людей, но существует организация, которая "считает себя частью альтернативы западным моделям".

"Люди глобального юга хотят быть признанными, потому что 40-50 лет назад, когда был построен мировой порядок, некоторых из этих стран не существовало. Либо они были колониями, либо настолько бедны, что не имели права голоса", – заявил он.

Кроме того, верховный представитель ЕС добавил, что, по его мнению, через 20 лет, при нынешней тенденции, в мире будет три больших страны: Китай, Индия и США. Каждое из этих государств будет составлять экономику на 50 триллионов долларов, а экономика ЕС будет гораздо меньше, около 30 триллионов долларов.

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"Для Европы это огромный долгосрочный вызов. Европейцы должны быть готовы стать частью нового мира, в котором мы будем меньшей частью населения, конечно, и также пропорционально размеру мировой экономики. Это значит, что мы должны искать политическое влияние, технологический потенциал и единство. Единство – это ключевое слово. Европейцы должны быть более объединенными", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ЕС осудил проведение Россией нелегитимных так называемых выборов на оккупированных территориях Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отверг "бесполезную попытку" России "нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии частей украинских территорий".

– Европейское оборонное агентство (EDA) подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, в частности, для передачи их Украине. По состоянию на 6 сентября уже подписаны восемь рамочных контрактов с европейской оборонной индустрией.

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