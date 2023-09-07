В ЕС подписали первые соглашения о совместных закупках артиллерийских снарядов для Украины: что это значит

Европейское оборонное агентство (EDA) подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов калибра 155-мм, в частности для передачи их Украине. По состоянию на 6 сентября, подписано уже восемь рамочных контрактов с европейской оборонной индустрией.

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Об этом сообщили на сайте EDA. Последние пять контрактов было заключено 5 сентября в штаб-квартире агентства в Брюсселе во время визита послов Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности.

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил, что подписание таких договоров – это еще один шаг в трехкомпонентной инициативе поставки боеприпасов.

"Теперь страны-члены могут передавать заказы в рамках восьми рамочных контрактов. Время имеет важное значение. Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения своей агрессии против украинского народа. Поэтому наша военная поддержка обороны Украины должна продолжаться", – подчеркнул Боррель.

Генеральный директор EDA Иржи Шедиви отметил, что подписание этих рамочных контрактов между агенством и европейской оборонной промышленностью показывает способность быстро обеспечить лучшие возможные сделки для государств.

"Сейчас мы предлагаем государствам-членам реальные возможности размещать заказы у промышленности через EDA, либо для поддержки Украины, либо для пополнения своих собственных национальных запасов. Теперь государства-члены должны в полной мере использовать эти возможности", – сказал он.

В сообщении EDA говорится, что закупаемые боеприпасы предназначены для самых распространенных самоходных гаубиц, которые страны ЕС отправили в Украину. Речь идет про французскую Caesar, польскую Krab, немецкую Panzerhaubitze 2000 и словацкую Zuzana.

"Вскоре будут заключены другие рамочные контракты для других гаубичных систем", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2023 года страны Европейского Союза согласовали план совместных поставок артиллерийских снарядов в Украину. Планируется, что будет отправлен один миллион патронов калибра 155 мм.

Согласно этому плану, ЕС потратит 1 миллиард евро на снаряды из своих складов, чтобы вскоре сформировать больше поставок в Киев, и еще 1 миллиард – на совместные закупки.

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